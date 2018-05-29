FİNANS

Beyaz Saray'dan Çin'e yönelik ticaret tedbirleri açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

50 milyar dolar değerinde gümrük vergisi uygulanacak Çin menşeli ürünlere yönelik nihai liste, 15 Haziran’da kamuoyuyla paylaşılacak - Çin’e getirilecek yatırım sınırlamaları ve ihracat kontrolleri ikinci adımının içeriği, 30 Haziran’da açıklanacak

WASHINGTON (AA) - ABD’nin 50 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi uygulayacağı Çin menşeli ürünlerin nihai listesinin 15 Haziran’da, bu ülkeye yönelik yatırım kısıtlamaları ve ihracat kontrollerinin ise 30 Haziran’da açıklanacağı bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin ulusal güvenliğinin korunması amacıyla Çin’in endüstriyel açıdan önem arz eden teknolojileri ele geçirmesinin önlenmesine yönelik birkaç adım atılacağı kaydedildi.

1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 301. maddesi çerçevesinde Çin’den ithal edilen teknoloji odaklı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağı belirtilen açıklamada, ilgili ürünlere yönelik nihai listenin 15 Haziran’da kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

Daha önce açıklanan ilk listeye göre, değeri 50 milyar doları bulması beklenen ek gümrük vergilerinin uygulanacağı ürünler arasında nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir, çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar yer alıyordu.

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- İkinci açıklama 30 Haziran’da

Açıklama metninde, Çin’e getirilecek yatırım sınırlamaları ve ihracat kontrolleri ikinci adımının içeriğinin 30 Haziran’da açıklanacağı ve bundan kısa süre sonra uygulamaya gireceği de belirtildi. Bu adımlara ilaveten, ABD’nin Çin’in ayrımcı uygulamaları ve ihlallerine karşı Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki başvurularının süreceği ifade edildi.

Beyaz Saray'ın açıklaması, ABD ve Çin yönetimlerinin daha önce açıkladıkları ticaret bariyerlerini beklemeye almasından 10 gün sonra geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray Çin gümrük vergisi yatırım kısıtlaması

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