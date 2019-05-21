FİNANS

Beyaz sneaker trendi, tüm seçenekleriyle Boyner'de

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Boyner, kadın, erkek ve çocuklar için sevilen markaların zengin beyaz sneaker koleksiyonlarından yüzlerce seçeneği bir araya getiriyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, sevilen markaların beyaz sneaker koleksiyonlarını müşterilerin beğenisine sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, günlük hayatında rahatlıktan ödün vermeden şık bir görünüme sahip olmak isteyenlerin tercihi beyaz sneaker'lar, bu sezonda da modanın vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Spor giyimin en zengin seçenekli destinasyonu Boyner, sevilen markaların beyaz sneaker koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Farklı kombinlerin tamamlayıcısı beyaz sneaker'lar, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden moda sahnesinde öne çıkıyor. Erkeklerin spor giyimle beraber takım elbise ile de kullandığı, kadınların ise jean, elbise ve eteklerin altına giydiği beyaz sneaker'lar ofiste ya da sokakta hayata pratiklik, konfor ve şıklık katıyor.

Boyner, kadın, erkek ve çocuklar için sevilen markaların zengin beyaz sneaker koleksiyonlarından yüzlerce seçeneği bir araya getiriyor.

Beyaz sneaker akımını başlatan Adidas Stan Smith'ten klasik bez modeli ile gönüllere taht kuran Converse'e, sokak kültüründen ilham alarak tasarladığı ayakkabıları ile "cool" gençlerin gözdesi olan Vans'tan ikonik timsah logolu Lacoste'a, Nike'tan, Reebok ve Limon Company'e markaların yeni sezon beyaz sneaker koleksiyonları Boyner mağazalarında ve www.boyner.com.tr'de müşterilerle buluşuyor.

Yeni sezon koleksiyonlarını ayrıcalıklı fırsatlarla sunan Boyner, keyifli bir alışveriş deneyimi için moda severleri mağazalarına davet ediyor.

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetimDövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim
Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini bulduGazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyner

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Merkez Bankası'ndan dolara yeni hamle

Merkez Bankası'ndan dolara yeni hamle

Ayakkabı firmalarından Trump'a çağrı!

Ayakkabı firmalarından Trump'a çağrı!

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Bayram tatilinde iç pazarda yüzde 90 doluluk beklentisi

Bayram tatilinde iç pazarda yüzde 90 doluluk beklentisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı

Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı

Yapı kullanma izinleri yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 29.4 arttı

Yapı kullanma izinleri yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 29.4 arttı

İnşaat maliyet endeksi Mart’ta yıllık yüzde 26.95 arttı

İnşaat maliyet endeksi Mart’ta yıllık yüzde 26.95 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.