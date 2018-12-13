Beyhan İncekara'dan 'MB'nin faiz kararı' yorumu

İSTANBUL, (DHA) - MERKEZ Bankası'nın (MB) faiz kararını değerlendiren Dr. Öğretim Üyesi Beyhan İncekara, "MB, 2018'i kapatırken aldığı kararlar enflasyonu tetiklemeyecek, döviz kurlarını harekete geçirmeyecek şekilde" dedi.

Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası (PPK) toplantısında faizi yüzde 24'te tuttu. Bankadan yapılan açıklamada ihtiyaç halinde ilave sıkılaştırma yapılacağına vurgu yapıldı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar ise sıkı duruşun süreceği belirtildi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası Ticaret Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Beyhan İncekara, "MB'nin faizleri değiştirmeyeceğini bekliyorduk. Bu kararı hafta boyunca piyasa fiyatlamaya başladı. Karar açıklandıktan sonra döviz kurlarında düşüş oldu ama beklenen bir karar olduğu için ciddi bir etkisi olmadı" açıklamasında bulundu.

"MB'DEN SERT HAMLELER BEKLEMİYORDUK"

2018 yılını kapatırken sıkılaşma politikaları uygulanırken dengeleme çalışmaları yapılırken Merkez Bankası'ndan sert hamleler beklemiyorduk. Süreç beklentilerimizle uyumlu oldu. Merkez Bankası'ndan önemli birkaç açıklama geldi. İlki dengelenme sürecinin devam edeceği ikincisi de sıkılaşmanın da aynı şekil devam edip daha belirgin hale geleceği yönündeydi" diye konuştu.