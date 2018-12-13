“Beyin göçüne karşı, Türkiye’nin beyin gücüne odaklanmalıyız” 

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - FIT’19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarında konuşan, Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, beyin göçünden şikayet etmek yerine Türkiye’nin beyin gücüne odaklanması gerektiğini belirtti.

Otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda ziyaretçilere, sektörlerindeki en son ürün ve hizmetleri bir arada görme ve değerlendirme olanağı sunan FIT’19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 21 Şubat’ta Fuar İzmir’de kapılarını açıyor.

Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, endüstrinin rekabet gücünü dünya standartlarında tutmanın, bir ülkenin temel gelişmişlik kriterlerinin başında geldiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Bu rekabet gücünü koruyabilmemiz için de, yetişmiş insan kaynağımızı endüstriyel çözümler üretmeye yönelik motive etmemiz şart.

“Beyin göçünden şikayet etmek yerine Türkiye’nin beyin gücüne odaklanmalıyız. Bileşim Fuarcılık olarak uzun yıllardır endüstriyel üretim kollarının tamamıyla temas halinde olmamız, bize bu anlamda oldukça aydınlık ve umutlu bir gelecek öngörüsü sağlıyor.

“Türkiye’nin dört bir yanında, teknolojik çözümler geliştiren ve bu geliştirilen çözümleri işine uyarlamak için büyük bir heyecan duyan firmalarımız var.

“Geçtiğimiz yıl fuarımızda 36 farklı sektörden 152 katılımcı firma ve 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırladık.

“Online randevu sistemimiz sayesinde nitelikli B2B buluşmalar organize ederek verimli iş birliklerinin kurulmasına katkıda bulunduk.

“Fuarcılık sektörü olarak bizim misyonumuz, iki tarafı en verimli ve işlevsel şekilde buluşturmak. Sanayinin kaldıracı olan beyin gücümüz ile vizyoner üreticilerimizi doğru bir platformda bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz.

“İstanbul’un karmaşasından uzak, çok daha konforlu ve Türkiye’nin her yerinden zahmetsizce erişilebilen bir fuar alanında bulunmamız da en önemli avantajlarımızdan biri.

“Fuarımızın bu yıl da tüm katılımcı firmalara maksimum görünürlük sağlayacağını ve ziyaretçilerimize ufuk açan çözümler sunacağını şimdiden söyleyebiliriz.” (Fotoğraflı)



