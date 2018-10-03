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Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ’NDE 12 yıl sonra tapularını almanın sevincini yaşayan Genç Kuranlar Yapı Kooperatifi üyesi vatandaşlar, tapularını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden teslim aldı.

Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ’NDE 12 yıl sonra tapularını almanın sevincini yaşayan Genç Kuranlar Yapı Kooperatifi üyesi vatandaşlar, tapularını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden teslim aldı. İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde yıllardır çözülemeyen tapu sorununu çözmenin keyfini ve gururunu yaşıyorum” diyerek ev sahiplerinin mutluluğunu paylaştı.

Genç Kuranlar Yapı Kooperatifi üyelerinin 12 yıldır çözülemeyen tapu sorunu Beylikdüzü Belediyesi’nin girişimleri neticesinde çözüldü. Barış Mahallesi’nde bulunan Barış Cafe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen tapu teslim töreninde, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 34 hak sahibine tapularını takdim etti. Mülkiyet hakkı konusuna özel önem ve hassasiyet gösterdiklerini söyleyen İmamoğlu, “Benim bu konuda çalışma arkadaşlarıma verdiğim talimat şudur. Doğruyu yapın, insanları bir masaya çağırın, o masada herkesi dinleyin, toleransınızı vatandaşın lehine kullanın ve insanların tapularını verin” dedi.

“TAPU SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN UZLAŞMA MASASI KURDUK”

Beylikdüzü’nde insanların en büyük sorunlarından birinin tapu sorunu olduğuna dikkat çeken ve sorununun çözümü noktasında katkı sağladıkları için çok mutlu olduklarını belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“4,5 yılda binlerce insanın tapu sorununa çözüm olduk. Bu sorunun çözümü için şeffaf bir masa kurduk. Sorunun hangi tarafı varsa o masaya davet ettik ve çözümü orada aradık. Kapıların arkasında hiçbir cümlemiz yok. Uzlaşma masası kurduk, tabiri caizse. Çünkü bu konu, tarafları olan ve tek başına belediyenin çözeceği bir sorun değil. Ama sabırla insanları dinleyerek uzlaştırarak yani bir nevi kimseyi mahkeme kapısına göndermeden sorunu belediye bünyesinde çözmenin titizliğini göstererek binlerce insanın tapu sorununu çözdük. Bu sorun, elbirliği ile çözülebilirdi, öyle de oldu.”

“2006’DAN BERİ TAPULARIMIZI BEKLİYORDUK”

Genç Kuranlar Yapı Kooperatifi Başkanı Nezir Irmak da yaptığı konuşmada, sorunun Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye çalışanlarının özverisiyle çözümlendiğini kaydederek "Bilindiği üzere 2006 yılından beri tapularımızı beklemekteydik. Sorunun çözümüne katkı sunan tüm yetkililere çok teşekkür ederim” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son bulduBeylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son bulduBeylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son bulduBeylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

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