FİNANS

Beymen Antalya Maxx Royal açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

Beymen Üst Yöneticisi Çapçı: - "Beymen olarak toplam ciromuzun yüzde 11'ini turist satışları oluşturuyor"

İSTANBUL (AA) - Beymen, yeni mağazası Beymen Antalya Maxx Royal'i hizmete sundu.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, 216 metrekarelik Beymen Antalya Maxx Royal mağazası "eksiksiz" bir Beymen deneyimi yaşatıyor.

Dolce Gabbana, Etro, Celine, Aquazzura ve Marc Jacobs gibi dünyaca ünlü markaların en yeni hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar modellerini aynı çatı altında buluşturan mağazada, Beymen Collection, Academia ve Blender koleksiyonları da yer alıyor.

Beymen Antalya Maxx Royal mağazasında ayrıca Lisa Marie Fernandez, Solid & Stripe, Matteau Swim, Zimmermann, Sand & Blue, Patbo, On the Island gibi ünlü markaların zarif ve göz alıcı bikini ve mayo alternatifleri, plaj stilini tamamlayan aksesuarlar modaseverlerle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, Türkiye'nin lüks pazarındaki turist satışlarının hızla büyümesiyle birlikte resort store mağazaların önemli bir iş kolu haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönüşüyor. Beymen olarak toplam ciromuzun yüzde 11'ini turist satışları oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon lira ile toplam turist ciromuzda yüzde 65'lik bir büyüme gördük. Turist sayılarının yükselmesi ile birlikte başta Türk turizminin başkenti Antalya olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgelerinde yeni resort store mağaza açılışlarımıza devam ediyoruz ve mevcut mağazalarımızı da yeniliyoruz."

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Dosso Dossi, 75 milyon dolar ciro ile rekora koştuDosso Dossi, 75 milyon dolar ciro ile rekora koştu
Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı temeli atılıyorGümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı temeli atılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beymen

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dosso Dossi, 75 milyon dolar ciro ile rekora koştu

Dosso Dossi, 75 milyon dolar ciro ile rekora koştu

Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı temeli atılıyor

Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı temeli atılıyor

138 yıllık hayal gerçekleşiyor, Türkiye'nin en uzun tüneli açılıyor

138 yıllık hayal gerçekleşiyor, Türkiye'nin en uzun tüneli açılıyor

Kayısı 'çil hastalı'ğına yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kayısı 'çil hastalı'ğına yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kayısı 'çil hastalığı'na yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kayısı 'çil hastalığı'na yakalandı, liderlik elden gidebilir

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 3600 ek gösterge seçimden sonraya kalmasın

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 3600 ek gösterge seçimden sonraya kalmasın

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.