BEYMEN Çanta'da yeni tasarım ve modellerle yeni dönem

İSTANBUL (AA) - BEYMEN Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, yeni dönemde değişim kapsamında tasarım detayları, geniş renk paleti, kullanım rahatlığı, farklı doku ve stilleriyle günlük kullanıma eşlik edecek, kombinleri zenginleştirecek sofistike ve zamansız modeller sunuyor.

BEYMEN açıklamasına göre, 2019 İlkbahar Yaz sezonu itibariyle BEYMEN Çanta’da yeni bir dönem başlıyor. BEYMEN Çanta, yeni yorum, yeni modeller ve yepyeni bir stil ile BEYMEN’in ayrıcalıklı dünyasını ve ürün kalitesini koleksiyonlarına taşıyor.

Değişim kapsamında, yeni tasarım ekibi tarafından tasarlanan BEYMEN Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, tasarı, geniş renk paleti, kullanım rahatlığı, farklı doku ve stilleriyle öne çıkıyor. Koleksiyonda yüzde 100 deri el çantalarından retro ve çiçek detaylı “crossbody”lere, süet ve deri kombinli “clutchlar”dan fonksiyonel sırt çantalarına geniş seçenekler yer alıyor.

BEYMEN Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’nun gözde modelleri arasında yer alan ve özel bir kabartma tekniği hazırlanan B logolu çantalar ise ayarlanabilir uzun askısı ile ister omuzda, isterse çapraz kullanım seçeneği sunarken, tamamen el örgüsü kısa askısıyla el çantası olarak da kullanılabiliyor.