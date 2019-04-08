FİNANS

BEYMEN Çanta'da yeni tasarım ve modellerle yeni dönem

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 09:58 | Son Güncelleme

BEYMEN Çanta, yeni tasarım, yeni modeller ve yepyeni bir stil ile BEYMEN’in ayrıcalıklı dünyasını ve ürün kalitesini koleksiyonlarına taşıyor

İSTANBUL (AA) - BEYMEN Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, yeni dönemde değişim kapsamında tasarım detayları, geniş renk paleti, kullanım rahatlığı, farklı doku ve stilleriyle günlük kullanıma eşlik edecek, kombinleri zenginleştirecek sofistike ve zamansız modeller sunuyor.

BEYMEN açıklamasına göre, 2019 İlkbahar Yaz sezonu itibariyle BEYMEN Çanta’da yeni bir dönem başlıyor. BEYMEN Çanta, yeni yorum, yeni modeller ve yepyeni bir stil ile BEYMEN’in ayrıcalıklı dünyasını ve ürün kalitesini koleksiyonlarına taşıyor.

Değişim kapsamında, yeni tasarım ekibi tarafından tasarlanan BEYMEN Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, tasarı, geniş renk paleti, kullanım rahatlığı, farklı doku ve stilleriyle öne çıkıyor. Koleksiyonda yüzde 100 deri el çantalarından retro ve çiçek detaylı “crossbody”lere, süet ve deri kombinli “clutchlar”dan fonksiyonel sırt çantalarına geniş seçenekler yer alıyor.

BEYMEN Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’nun gözde modelleri arasında yer alan ve özel bir kabartma tekniği hazırlanan B logolu çantalar ise ayarlanabilir uzun askısı ile ister omuzda, isterse çapraz kullanım seçeneği sunarken, tamamen el örgüsü kısa askısıyla el çantası olarak da kullanılabiliyor.

Koleksiyonun bir diğer favori çantası Essential Tote Bag’in üç farklı modeli bulunuyor. Yumuşak ipeksi dokuya sahip özel deriden üretilen Essential Tote Bag, ön cep detayı ile kullanım kolaylığı sunuyor.

Siyah, ekru ve taba gibi zamansız renklerin yanı sıra sezonun öne çıkan mavi, yeşil, kum beji, beyaz ve gün batımı kırmızısı tonlarındaki renk seçenekleriyle BEYMEN Çanta, BEYMEN’ler ve "www.beymen.com" adresinde moda tutkunlarıyla buluşuyor.

Ayrıca özel olarak tasarlanan ve çantaları tamamlayan eşarplar da modaseverlerin ilgisine sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
BEYMEN Çanta

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