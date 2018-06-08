FİNANS

Beymen Club Ataşehir Palladium AVM mağazası açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

Beymen Club Ataşehir Palladium AVM mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, 48. mağazasını Ataşehir Palladium AVM’de açtı.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, şehirden yola çıkan, etnik zenginliklerden, sanattan ve doğanın yansımalarından ilham alan tasarımlarıyla her sezon moda tutkunlarını gözdesi olan Beymen Club, 48. mağazasını Ataşehir Palladium AVM’de açtı.

Ataşehir Palladium AVM’de açılan 206 metrekarelik Beymen Club mağazasında, en yeni kadın ve erkek koleksiyonları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Palladium AVM Beymen Club

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