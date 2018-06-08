Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

İSTANBUL, (DHA)-BEYMEN Club, 48. mağazasını Ataşehir Palladium AVM’de 8 Haziran 2018, Cuma günü açtı. Anadolu Yakası'nın en beğenilen alışveriş merkezlerinden Ataşehir Palladium AVM’de açılan 206 metrekarelik Beymen Club mağazasında, en yeni kadın ve erkek koleksiyonları yer alıyor. Şehirden yola çıkan, etnik zenginliklerden, sanattan ve doğanın yansımalarından ilham alan tasarımlarıyla Beymen Club moda tutkunların her sezonda gözdesi olmaya devam ediyor.

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