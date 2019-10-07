Beymen Club Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beymen Club'ın sosyal medya platformu Instagram üzerinden düzenlediği #BeymenClublaYazHiçBitmesin Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın jürisi Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Üst Düzey Pazarlama Yönetisici (CMO) Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali'den oluştu.

Toplamda 3 bin 500 fotoğrafın başvurduğu yarışmanın birincisi Feyza Çanakçı, ikincisi Mehmet Aslan, üçüncüsü ise Elif Yılmaz oldu. Birinci 3 bin TL'lik, ikinci 2 bin TL'lik, üçüncü ise bin TL'lik Beymen Club hediye çekiyle ödüllendirildi.

#BeymenClublaYazHiçBitmesin Fotoğraf Yarışması'nda finale kalan fotoğraflardan oluşan dijital sergi, 8-31 Ekim'de seçili Beymen Club mağazalarının dijital ekranlarında ve şirketin sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

