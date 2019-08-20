FİNANS

Beymen Club, İstanbul Havalimanı mağazası açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde açtığı yeni mağazasıyla yolculara hizmet veriyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde açtığı yeni mağazası ile dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yolculara hizmet veriyor.

Beymen Club'tan yapılan açıklamaya göre, Beymen Club İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Mağazası 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Mağaza, modern dekorasyonu, geniş vitrinleri ve ferah atmosferiyle tüm misafirlere ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

200 metrekare büyüklüğündeki mağaza, BEYMEN Club’ın doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan kadın-erkek hazır giyim ve aksesuar koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor.

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Beymen Club

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