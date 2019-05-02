FİNANS

Beymen Club'dan annelere özel hediyeler önerileri

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Beymen Club Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu'nda anneler için hediye öneriler yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, annelere özel hediye seçeneklerinin sunulduğu 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu hazırladı.

Beymen'in açıklamasına göre, Beymen Club Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan koleksiyon; yenilikçi, renkli, romantik ve özgün tasarımları ile Anneler Günü için hediye seçenekleri sunuyor.

Koleksiyonda, renkli tasarımları tercih eden anneler için birbirinden renkli pantolonlar, sweatshirtler, desenli pilili etekler, geometrik desenli elbiseler, gökkuşağı renklerindeki pilise etekler, kobalt mavisi sweatshirtler ve tişörtler, renkli kaktüs işlemeli keten gömlekler, marin etkili trikolar, tropikal desenli pantolon ve bluzlar yer alıyor.

Öneriler arasında rahat ve konforlu casual chic kıyafetler bulunurken, romantik anneler için dantel detaylı elbise ve bluzlar, love baskılı tişörtler, ikonik sandık elbiseleri, renkli ipek gömlekler, volanlı etekler, desenli şifon elbiseler ve pastel tonlardaki triko pantolon ve üstler öneriliyor.

Koleksiyonda aksesuar tutkunu anneler için; tropikal desenli çanta ve clutchlar, pop art desenli el portföyleri, colorblocked çizgili kanvas çantalar, örgü dokulu ayakkabılar, taş işlemeli ya da dantel detaylı sneakerlar, düğüm detaylı veya çiçek işlemeli babetler, inci detaylı terlikler de yer alıyor.

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