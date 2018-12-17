FİNANS

BEYMEN Club’dan yılbaşına özel koleksiyon

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

BEYMEN Club, yılbaşı için özel kapsül koleksiyon tasarladı.

BEYMEN Club’dan yılbaşına özel koleksiyon

İSTANBUL, (DHA)- BEYMEN Club, yılbaşı için özel kapsül koleksiyon tasarladı.

BEYMEN tarafından yapılan açıklamada; Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili önderliğinde BEYMEN Club tasarım ekibi tarafından tasarlanan koleksiyonun, kırmızı, siyah renkleri ve kışın vazgeçilmezi ekose deseniyle dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 'Love' nakışlarının öne çıktığı koleksiyonda aşk teması, bere ve atkılardan kazak ve battaniyelere, farklı boylardaki sevimli ayıcıklara kadar tüm ürün gruplarına yayılıyor. Koleksiyondaki ürünler, ay ve yıldız şeklindeki broşlar ile zenginleştiriliyor. Ay ve yıldız şeklindeki kumaş yılbaşı ağaç süsleri ise 29 TL’den başlayan fiyatlarıyla koleksiyondaki diğer hediye alternatifleri arasında yer alıyor."

"HER YAŞ GRUBUNA UYGUN"

"BEYMEN Club, 2018-2019 Sonbahar Kış Koleksiyonu da kadın ve erkekler için yılbaşına yönelik pek çok hediye seçeneği sunuyor. Kar taneleriyle süslü kazaklardan rengarenk sıcacık battaniyelere, ikonik kaz logolu kupa, karaf ve mumlardan çantalara, şık cüzdan ve fular setlerinden sezonun gözde aksesuarı atkı ve berelere, polar montlardan kareli gömleklere kadar her yaş grubuna ve her stile uygun hediye seçenekleri yer alıyor."

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiEkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti
TMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacakTMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Bireysel yatırımcıya altın, euro ve dolar tahvili için talep toplama başlıyor

Bireysel yatırımcıya altın, euro ve dolar tahvili için talep toplama başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmde en iyi 'Aralık'

Turizmde en iyi 'Aralık'

Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim

Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim

Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi

Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi

İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi

İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi

EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

TMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacak

TMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.