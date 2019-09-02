FİNANS

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması verileri ile yılın ilk yarısında dijital reklamda en iyi olan markalar açıklandı.

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, (DHA) - IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması verileri ile yılın ilk yarısında dijital reklamda en iyi olan markalar açıklandı. Lüks tüketim ürünleriyle ön plana çıkan Beymen, dijital reklam veren firmalar arasında ilk sırada yer aldı.
2010 yılından beri yapılan Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması, Türkiye’de internet kullanımını ölçmeye yönelik olarak IAB Türkiye’nin yönetiminde Gemius-Nielsen tarafından yürütülüyor. Araştırmada, internet kullanıcılarının sektörel bazda en çok rağbet ettiği markaların internet siteleri ve dijital medya reklamı verenlerin performansları bir arada yer aldı. 2019 yılının ilk altı ayına yönelik verilerde giyim kategorisinde Beymen, dijital reklam veren firmalar arasında ilk sırada yer aldı. Beymen’i ise sırasıyla LC Waikiki, Adidas, Addax Tekstil ve DeFacto takip etti.
DİJİTAL REKLAM DAHA ÇOK ERİŞİM SAĞLIYOR
Dijital reklamların, satışlara olan desteği hakkında konuşan Beymen E-Ticaret Direktörü Ümit Arsoy, “Dijital reklamlar, online satışların büyümesi için daha çok erişim sağlıyor. Offline satışlara da katalog ve stok takip hizmeti ile önemli katkılar sunuyor. Omnichannel (çok kanallı) yaklaşımı ile müşterilerimize tüm kanallarda aynı hizmeti sunmak istediğimiz için dijital reklamlarımızı da bu bakış açısı ile değerlendiriyoruz” dedi.
Dijital reklamın diğer platformlara göre daha avantajlı olduğunu dile getiren Arsoy, “Öncelikle dijital reklamlar daha detaylı hedefleme yapabilme, doğru zaman ve doğru kişiyi doğru ürünle buluşturabilme ve düşük bütçeler ile çeşitli mecralarda kullanım yapabilme olanağı sunuyor. Ayrıca sürekli optimizasyonlarla bütçemizi daha verimli kullanabiliyoruz” diye konuştu.
MÜŞTERİLER REKLAMLARA INSTAGRAM’DAN ULAŞIYOR
Müşterilerin marka reklamlarına daha çok mobil platformlardan ulaştığını da belirten Arsoy, bunlar içerisinde öne çıkan alanların Google Aramalar ve Instagram olduğunu belirtti. Bunların dışında ise müşterilerinin olduğu tüm platformlarda yer almaya çalıştıklarını ifade etti.
İNTERNET SİTESİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK MAĞAZALARI OLDU
2010 yılında hizmete giren internet sitesinin şu anda Beymen’in üçüncü büyük mağazası olarak kabul edildiğini de kaydeden Arsoy, konuşmasını şöyle noktaladı:
“Her sene şirket ortalamasının üzerinde büyüyen internet sitesi, toplam şirket ciromuzun yüzde 10’una ulaştı. Bu oran Türkiye’deki perakendeciler içerisindeki en yüksek oranlardan biri. Her sene bu oranı daha da artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Mağazalar ve online entegre bir stok yönetimi ile çalışıyor, müşterilerimiz online siparişlerini de mağazalarımızdan teslim alabiliyor. Dijital kanallarımızı ve mağazalarımızı birlikte kullanan müşterilerimiz, sadece mağazamızı kullanan müşterilerimizden yüzde 80 daha fazla alışveriş yapıyor.”

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

PARTNER Meğer o şarkıyı Hande için yazmış! Meğer o şarkıyı Hande için yazmış!
İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştüİTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.