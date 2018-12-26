FİNANS

Beymen ödüle layık görüldü

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 15:55 | Son Güncelleme

Beymen, 'Türkiye’nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün sahibi oldu.

Beymen ödüle layık görüldü

İSTANBUL, (DHA)- Beymen, 'Türkiye’nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün sahibi oldu.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri', 25 Aralık Salı günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin geleneksel perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan buluşmanın son bölümünde, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen 'Perakendede Büyüme Ödülleri' ile perakendeciler cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda toplam 38 başlıkta ödüllendirildi.

Törende, 2017 yılında 1,3 milyar lira ciro elde ederek, “Türkiye’nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü”nün sahibi olan Beymen’in ödülünü Beymen Ceo’su Elif Çapçı aldı.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Bahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyetteBahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyette
'İklim değişiklikleri üzümü vurdu''İklim değişiklikleri üzümü vurdu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

Yüzde 25'lik indirim müjdesi!

Yüzde 25'lik indirim müjdesi!

Burada 10 milyonluk araç var! Servet yatıyor

Burada 10 milyonluk araç var! Servet yatıyor

Yeni dönem başlıyor! Hepsi internetten yapılacak

Yeni dönem başlıyor! Hepsi internetten yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TB2, 80 bin saat havada kalan ilk milli hava aracı oldu

TB2, 80 bin saat havada kalan ilk milli hava aracı oldu

TGSD/Karasu: Hazır giyim piyasası 165 milyar liraya yükseldi

TGSD/Karasu: Hazır giyim piyasası 165 milyar liraya yükseldi

International Finance'den Yapı Kredi Portföy'e "En Yenilikçi" ödülü

International Finance'den Yapı Kredi Portföy'e "En Yenilikçi" ödülü

Bahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyette

Bahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyette

'İklim değişiklikleri üzümü vurdu'

'İklim değişiklikleri üzümü vurdu'

Çiçek sektörüne Noel ve yılbaşı dopingi

Çiçek sektörüne Noel ve yılbaşı dopingi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.