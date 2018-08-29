FİNANS

Beymen özel dikim günleri başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

Beymen, kişiselleştirilmiş stili tercih edenleri, 5 Eylül – 20 Ekim'de Beymen 2018-2019 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri'ne davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Beymen, kişiselleştirilmiş stili tercih edenleri, 5 Eylül – 20 Ekim'de düzenlediği Beymen 2018-2019 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri'ne davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel dikimin önde gelen sartorial markaları Isaia, Kiton, Corneliani, Zegna’nın yanı sıra Beymen Collection için düzenlenen ve markaların terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği Beymen 2018-2019 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Antalya'da gerçekleşecek.

Bu hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler,Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak.

Özellikle kişiselleştirilmiş dokunuşları tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim edilecek.

PARTNERÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadıÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Milli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyorMilli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyor
'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal''Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beymen

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyor

Milli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyor

'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'

'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştü

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştü

SÖYLEŞİ - Ebru Özdemir: İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projeler zamanında açılacak

SÖYLEŞİ - Ebru Özdemir: İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projeler zamanında açılacak

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.