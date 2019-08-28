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Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ ile yeni dönem

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

BOYP ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ çatısı altında yeniden düzenleniyor

İSTANBUL (AA) - Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ (BOYP) ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ çatısı altında yeniden yapılandırılıyor.

Beymen’den yapılan açıklamaya göre, Mayhoola for Investments LLC ile Boyner Holding AŞ arasındaki ortaklığın ve Hissedarlar Sözleşmesi’nin sona ermesinin ardından 26 Ağustos’ta yapılan BOYP Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda şirket ticaret unvanının Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Beymen ticari operasyonları, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ unvanı altında devam ederken, Network, Que, Divarese markalarını bünyesinde barındıran AY Marka Mağazacılık AŞ de bu şirketin iştiraki olarak yoluna devam edecek.

27 Haziran’da kamuoyuna açıklandığı üzere Boyner Holding AŞ ve Mayhoola for Investments LLC, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ (BOYP) şirket portföyünü paylaşarak sonlandırmıştı. Beymen Mağazacılık ve AY Marka Mağazacılık Mayhoola’ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding AŞ’nin olmuştu.

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Beymen BOYP

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