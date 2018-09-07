FİNANS

Beymen Suadiye birinci yaşını kutluyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

Beymen Üst Yöneticisi Elif Çapçı: - "Beymen Suadiye, İstanbul'un en değerli ve prestijli yaşam alanları arasında yer alan Bağdat Caddesi'ndeki yeni yapılanmanın önemli mihenk taşlarından biri oldu"

İSTANBUL (AA) - Beymen'in 8 Eylül 2017 tarihinde Bağdat Caddesi’nde hizmete sunduğu Beymen Suadiye, ilk yılında başarılı performansı ile öne çıktı

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Suadiye, ilk yılında başarılı performansı, exclusive hizmetleri, zenginleşmiş marka miksi, Anadolu Yakası'nda ilk defa hizmete sunduğu kozmetik, kids ve home gibi yeni kategorileri ile kusursuz bir Beymen deneyimi yaşattı.

Beymen Suadiye'nin ilk yılını değerlendiren Beymen Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, "Beymen Suadiye, İstanbul'un en değerli ve prestijli yaşam alanları arasında yer alan Bağdat Caddesi'ndeki yeni yapılanmanın önemli mihenk taşlarından biri oldu. Beymen Suadiye ile Anadolu yakasında bir 'Rönesans'a tanıklık ettik. Vaktiyle Beymen, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde yakaladığımız enerjinin bir benzerini Bağdat Caddesi'nde yakaladık. Beymen Suadiye’nin ardından başta Chanel olmak üzere pek çok dünya markası yeni mağazaları için Bağdat Caddesi'ni tercih etti” dedi.

5 bin metrekareye yayılan alanı, 700'ü aşkın dünya markası ve 20 farklı ürün kategorisi ile Beymen’in en büyük cadde mağazası olan Beymen Suadiye'nin müşterileri arasında kadınların oranı yüzde 63, erkeklerin oranı yüzde 37 oldu.

Turist satışlarında Suudi Arabistan ilk sırada yer aldı. Suudi Arabistan’ı sırası ile Katar, Amerika, İngiltere, İsveç, Hollanda takip etti.

100 kişilik uzman ekibi ile pazar dahil her gün 10.00-20.00 saatleri arası hizmet veren Beymen Suadiye'de, en çok alışveriş cumartesi günleri 15.00 -18.00 saatleri arası yapıldı.

Sepet ortalamasının ise 1.400 TL olarak gerçekleştiği satışlarda, ithal kadın markaları yüzde 47 ile ilk sırada yer alırken, en çok tercih edilen markalar Etro, Valentino, Moncler ve Kenzo oldu.

Beymen’in kendi markaları olan Beymen Collection ve Academia da en çok tercih edilen markalar arasında yer aldı. Kadınlar en çok sneaker ve elbise alırken, erkekler ise en çok sneaker ve tişört satın aldı.

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Beymen Suadiye

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