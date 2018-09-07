Beymen Suadiye birinci yaşını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Beymen'in 8 Eylül 2017 tarihinde Bağdat Caddesi’nde hizmete sunduğu Beymen Suadiye, ilk yılında başarılı performansı ile öne çıktı

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Suadiye, ilk yılında başarılı performansı, exclusive hizmetleri, zenginleşmiş marka miksi, Anadolu Yakası'nda ilk defa hizmete sunduğu kozmetik, kids ve home gibi yeni kategorileri ile kusursuz bir Beymen deneyimi yaşattı.

Beymen Suadiye'nin ilk yılını değerlendiren Beymen Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, "Beymen Suadiye, İstanbul'un en değerli ve prestijli yaşam alanları arasında yer alan Bağdat Caddesi'ndeki yeni yapılanmanın önemli mihenk taşlarından biri oldu. Beymen Suadiye ile Anadolu yakasında bir 'Rönesans'a tanıklık ettik. Vaktiyle Beymen, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde yakaladığımız enerjinin bir benzerini Bağdat Caddesi'nde yakaladık. Beymen Suadiye’nin ardından başta Chanel olmak üzere pek çok dünya markası yeni mağazaları için Bağdat Caddesi'ni tercih etti” dedi.

5 bin metrekareye yayılan alanı, 700'ü aşkın dünya markası ve 20 farklı ürün kategorisi ile Beymen’in en büyük cadde mağazası olan Beymen Suadiye'nin müşterileri arasında kadınların oranı yüzde 63, erkeklerin oranı yüzde 37 oldu.