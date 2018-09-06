Beymen'den 2018 sonbahar-kış sezonu kampanyası

İSTANBUL (AA) - Beymen, 2018-2019 sonbahar/kış sezonunda hayal dünyasının kapılarını aralıyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, her sezon farklı, yaratıcı ve ses getiren iletişim kampanyalarına imza atan Beymen, 2018-2019 sonbahar/kış sezonunda hayal dünyasının kapılarını aralıyor.

Kampanya, fotoğraf sanatçısı Koray Birand’ın imzasını taşıyor. Beymen kadının özgür ruhundan hareket ile "Dream in a Dream" temasında gerçekleştirilen çekimlerde, sezonun öne çıkan trendleri ve abartılı siluetleri, çok katmanlı bir evrende hayat buluyor. "Dream in a Dream" ile herkes kendi hayal dünyasının kapılarını aralayarak hayallerin gerçek olacağı sıra dışı bir sonbahar kış sezonu yaratacak.

Kampanyada, Çek model Hana Jiříčková, Beymen Collection, Academia, Givenchy, Etro, Philosophy di Lorenzo Serafini, Ermanno Scervino, Versace ve Stella McCartney lookları ile sezonun en göz alıcı tasarımlarını sergiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Marka ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Tellaloğlu, "Dream in a Dream" teması ile bu sezon sıradışı bir dünyanın kapılarını araladıklarını kaydetti.

Yaratıcı ve sürprizli bir sonbahar kış vadeden kampanyalarında, herkesin kendi hayal dünyasından bir şeyler bulabileceği ifade eden Tellaloğlu, "Dream in a Dream"in sezon boyunca Beymen.com’dan mağaza içi uygulamalara kadar pek çok yerde karşılarına çıkacağını belirtti.

