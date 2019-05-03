FİNANS

Beymen’den Anneler Günü'ne özel hediyeler

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Beymen , Anneler Günü’nde farklı kategori ve fiyat aralıklarında sayısız hediye seçenekleri sunuyor

İSTANBUL (AA) - Beymen , Anneler Günü’nde farklı kategori ve fiyat aralıklarında sayısız hediye seçenekleri sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen tüm özel gün alışverişlerinde olduğu gibi Anneler Günü’nde de farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri ile Anneler Günü alışverişinin tek adresi olmaya devam ediyor. Danteller, çiçek desenleri ve barok kumaşlardan oluşan tasarımlarıyla Dolce & Gabbana, viktoryen esintilerden rock görünümlerine kadar çok yönlü bir koleksiyon sunan Saint Laurent, modern kadının giyim kodlarını yeniden çizen Stella McCartney, güçlü kadınlardan ilham alan Alexander McQueen, canlı renklerdeki triko elbiseleri ve hırkalarıyla Missoni, ikonik şal desenli tasarımları, feminen ve bohem stiliyle Etro, ailesiyle gerçekleştirdiği mavi yolculuklarından ilham alan koleksiyonuyla Tory Burch stil sahibi anneler için sayısız hediye seçeneği sunuyor. Alexander McQueen, Bottega Veneta, Aquazzura, Chloe, Brunello Cucinelli, Emilio Pucci, Gianvito Rossi,Tod’s Stella McCartney ve Valentino’nun aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların Beymenlerdeki göz alıcı ayakkabı ve çanta modelleriyle annenizin tarzına çarpıcı bir dokunuş katabilirsiniz. 2019 İlkbahar Yaz sezonu itibarıyla yeni yorum, yeni modeller ve yepyeni bir stil ile Beymen’in ayrıcalıklı dünyasını ve ürün kalitesini koleksiyonlarına taşıyan Beymen çantanın sofistike ve zamansız modelleri ise annelerin kombinlerini zenginleştirecek.
Beymenlerde exclusive olarak satışa sunulan dünyaca ünlü niş parfümleri anneler için benzersiz hediye alternatifleri sunuyor. Oryantal çiçek notaları ile Creed Love In White ve Roja Parfums Elixir, Parfums De Marly’nin çarpıcı ve feminen parfümü Delina, narenciye notalarıyla sıcak bir açılış yapan Roja Reckless Woman, odunsu yosunlu notalara sahip Bond No.9 Madison Avenue, yıldızlardan ilham alan Xerjoff Alexandria II ile annenizin başını döndürebilirsiniz.
Aksesuar tutkunu anneler için Cult Gaia, Anton Heunis, Ken Samudio,Rada, Herstory, Kısmet By Milka ve Aida Bergsen’in aralarında yer aldığı pek çok takı ve mücevher markasının birbirinden şık ve zarif tasarımları, Helene Berman London, Missoni, Inverni’nin sezonun vazgeçilmezi hasır şapkaları, Kenzo, Etro ve Tory Burch’un renkli fularları arasından annelerin zevkine uygun seçimler mevcut.

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyorMilyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor
Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdiFidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi
Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmakAyık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beymen

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor

50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor

Yabancılar düğün yapmak için Türkiye’yi tercih ediyor

Yabancılar düğün yapmak için Türkiye’yi tercih ediyor

Bakan Albayrak: Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi

Bakan Albayrak: Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi

Alkin: Merkez enflasyon beklentisini revize edebilir 

Alkin: Merkez enflasyon beklentisini revize edebilir 

Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi

Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi

Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak

Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.