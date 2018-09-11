Beymen'in 'İz Bırakmak' temasıyla hazırladığı çantalarda yeni dönem

İSTANBUL, (DHA)- BEYMEN Logolu Çanta’lar, 2018-2019 Sonbahar-Kış sezonu itibari ile İtalya’da yaşayan ve dünyaca ünlü markaların kreatif direktörlüğünü yapan Didem Sağman Ayaz’ın imzasını taşıyor.
Didem Sağman Ayaz’ın, “İz Bırakmak” temasıyla hazırladığı ilk Beymen Logolu Çanta koleksiyonu, Macar mimar ve tasarımcı Marcel Breuer’in salt betondan yarattığı zarif geometri ile vurguladığı entelektüel izler ve İtalyan ressam Caravaggio’nun renk oyunlarından ilham alıyor.
Zamansız tasarımları ve üstün deri işçiliği detayları ile dikkat çeken Beymen Logolu Çanta 2018-2019 Sonbahar-Kış Koleksiyon’unda bordo, vizon , siyah , kırmızı, kahve, taupe ve taba renkleri öne çıkıyor. Koleksiyonda son yılların vazgeçilmezleri tote bag, iki farklı boyda cross bag, shoulder bag, sırt çantası ve bel çantası gibi farklı alternatifler yer alıyor.
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