Beyşehir Gölü Milli Parkı'na ziyaretçi akını

"Muhteşem bir gün batımının yaşandığı milli parkta, göl ile ormanın bütünleşmesi doyumsuz bir seyir sunmaktadır. Beyşehir'de gün batımı genellikle şöyle tarif edilmektedir: 'Gün batarken güneş soyunup mavi gölde yıkanır.' Eğer gün batımını Beyşehir'den izliyorsanız karşıda Anamas ormanlarında yangın çıkmış, gölü tutuşturmuş da göl yanıyor sanırsınız. Gölün suları kızılın yüzlerce ışıltısıyla rengarenk kesilmiştir. Milli park turizm için önemli bir alan olup, olta balıkçılığı, yayla turizmi, tarihi yerleri ziyaret, su sporları, mağara gezisi ve kuş gözlemciliğinin yapılabileceği ender bir alandır. Doğa yürüyüşü, kırda gezinti, dağ bisikletiyle gezi, piknik alanları kullanımı, jeep safari güzergahları, plaj, çadır ve karavanla kamp yapabilme olanakları bulunmaktadır. Milli park için en uygun rekreasyon ve gezi turları, mayıs-ekim aylarında yapılabilmektedir. Beyşehir Gölü'nün üzerinde çoğunlukla Bizans manastırlarının yer aldığı yaklaşık 33 ada bulunmaktadır. Bu özellik, adaları 'inanç turizmi' açısından çekici kılmaktadır. Özellikle manastır kalıntılarının bulunduğu Mada Adası, Kızkalesi Adası, Manastır Adası, Hacı Akif Adası, Kızıl Ada, Akburun Adası, Kirse Adası ve Kuş Kondu Adası, yerli ve yabancı turistlerin tekne turlarıyla gezip görmek istedikleri en ilgi çekici güzergahlardır."



PARTNER Kerimcan izdihamı