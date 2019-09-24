Bezmialem'de Yaşlı Dostu Hastane ve Sağlık Uygulamaları Sempozyumu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyuma Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Önal İnaltekin, 65+ Yaşlı Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülüstü Salur, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Pınar Soysal, İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Koruyucu Şefi Ayşegül Coşkun, elektrik-elektronik mühendisi İsmail Uzun ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Dostu Kulübü Başkanı Elifnur Aydın ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Ülkemizde ve sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşüm ile birlikte ‘yaşlı dostu hastane’ kavramı daha sık gündeme gelmeye başladı. Bu nedenle bu sempozyumun büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Tıp Fakültesi hastanemizde ülkemizde hızla artan yaşlı nüfusuna hak ettiği sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmayı, kalitede çıtayı daha üst seviyelere taşımayı gaye edinerek çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu inancımızı ve kararlılığımızı sahip olduğumuz iki asırlık tecrübemizden ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan kurucumuz Bezmialem Valide Sultan'dan alıyoruz."

