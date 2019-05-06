FİNANS

BH: ABD'de petrol kule sayısı 2 adet artışla 807 adete çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 08:57 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes verilerine göre, 3 Mayıs itibarıyla son bir haftada ABD'de faaliyetini sürdüren petrol kule sayısı 2 adet artışla 807 adete çıktı.

Istanbul, 6 Mayıs (DHA) - Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes verilerine göre, 3 Mayıs itibarıyla son bir haftada ABD'de faaliyetini sürdüren petrol kule sayısı 2 adet artışla 807 adete çıktı.
Aynı dönemde doğalgaz sondaj kuleleri 3 adet düşüşle 183 düzeyine indi ve böylece, petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 990 olarak belirlendi.
Buna göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 42 adet azaldı. Sondaj kulelerinin 966 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 20 adedi ise açık sularda yer aldı. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü.
Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 20 olarak gerçekleşti. Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 61 oldu. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 1,051 düzeyine indi.

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