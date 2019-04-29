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BH: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 20 adet azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 08:47 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 26 Nisan ile sona eren haftada 20 adet düşüşle 805 düzeyine indi.

İstanbul, 29 Nisan (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 26 Nisan ile sona eren haftada 20 adet düşüşle 805 düzeyine indi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından haftalık bazda açıklanan verilere göre;
- ABD'de doğal gaz kulesi sayısı 1 adet düşüşle 186 adete geriledi.
- Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 30 adet azaldı.
- Sondaj kulelerinin 966 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 21 adedi ise açık sularda yer aldı.
- Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 21 adete geriledi.
- Kanada'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 63 adete indi.
- Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 24 adet düşüşle 1,054 düzeyine geriledi,
Sondaj kule sayıları Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından haftalık açıklanıyor.

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