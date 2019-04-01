BH: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 8 adet azalışla 816'ya düştü

İstanbul, 1 Nisan (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 29 Mart itibarıyla son bir haftada 8 adet düşüşle 816 adete geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı iki adet azalarak 190'a geriledi ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 10 adet düşüşle 1,006 adet düzeyine indi.

Baker Hughes verilerine göre, petrol kulelerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 19 adet arttı. Sondaj kulelerinin 981 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 23 adedi ise açık sularda yer aldı.

Baker Hughes verilerine göre, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 3 adet artışla 23düzeyine yükselirken, Kanada'da sondaj kule sayısı 17 adet düşüşle 88'e geriledi. Böylece, Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 27 adet düşüşle 1,094 düzeyine indi.

