BHGE, Star Rafineri ve Petkim'e yazılım hizmeti veriyor

İSTANBUL (AA) - General Electric'in alt şirketi olan Baker Hughes'ün (BHGE), STAR Rafineri AŞ ve Petkim Petrokimya Holding AŞ'ye verimlilik ve üretkenlik sağlamak amacıyla varlık performansı yönetimi yazılımı hizmeti verdiği bildirildi.

BHGE'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Türkiye'deki ilk dijital projesini Azerbaycan milli petrol şirketi SOCAR'a ait olan STAR Rafineri AŞ ve Petkim Petrokimya Holding AŞ için geliştirdiği belirtildi.

Varlık Yönetimi Sistemi Kurulum ve Uygulama Projesi'nin bir parçası olan projenin, SOCAR ile küresel anlamda gerçekleştirilen ilk iş birliği olduğu ifade edilen açıklamada, varlık performansı yönetimi yazılımıyla söz konusu iki şirketin verimlilik ve üretkenliğinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Turkey Enerji AŞ Operasyon Başkanı Emil Eminov, STAR Rafineri ve Petkim'in Türkiye ve Avrupa'nın enerji çeşitlendirme stratejisinde önemli yeri olduğunu ifade etti.

Eminov, Türkiye'nin enerji iletimi ve üretimi konusunda önemli bir merkez olduğuna dikkati çekerek, "Varlık Yönetimi Sistemi Kurulum ve Uygulama Projesi'nin hayata geçirilmesi, sektörün en iyi uygulamalarından ve yenilikçi dijital teknolojilerinden faydalanma taahhüdümüzü gösteriyor. Yatırımlarımızın büyük bir kısmının yer aldığı Aliağa yarımadasında entegre bir varlık yönetimi sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. BHGE ile bu uzun süreli anlaşmamız, maliyet verimliliğini ve üretkenliği artırırken, Türkiye genelinde entegre bir enerji değeri tedarik zinciri oluşturulmasını destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

BHGE Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Hindistan Başkanı Rami Qasem de söz konusu yazılımın uygulanmasına yönelik anlaşmanın BHGE için büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Qasem, SOCAR'ın stratejik büyüme hedeflerine ulaşmasında ideal çözümler sunmayı amaçladıklarını ifade ederek, yapılacak yeni iş birliklerini heyecanla beklediklerini kaydetti.

