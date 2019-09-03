FİNANS

Biber mesaisinden ev ekonomisine katkı

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızıbiber hasadının başlamasıyla toplama ve biber çöpünü ayıklamakta çalışan çoğu kadın binlerce mevsimlik işçi, kazandıkları parayla ev ekonomilerine katkı sağlıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızıbiber hasadının başlamasıyla toplama ve biber çöpünü temizlemekte çalışan çoğu kadın binlerce mevsimlik işçi, kazandıkları parayla ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin önemli biber üretim alanlarından İslahiye'de, 12 bin dönüm arazide hasadı yapılan yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi salçalık ve baharatlık kırmızıbiber mesaisi, ilçede yaşayan ve çevre illerden gelen yaklaşık mevsimlik 7 bin işçiye çalışma fırsatı sunuyor.

İlçede 20 bin ton rekolte beklenirken, kırmızıbiberi işlemek üzere büyüklü küçüklü 26 fabrika bulunuyor. Buralarda kurulan biber çöpünü temizleme sahaları ile mahallerdeki çadırlarda bir araya gelen çoğu kadınlardan oluşan işçiler, tarlada toplama işleminin ardından kilogramını 40 kuruştan ayıkladıkları biber çöpü sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa'dan ilçeye ailesiyle gelen 9. sınıf öğrencisi Senem Taşkın, biber çöpü ayıklayarak okul masraflarının karşılanmasına katkı sağladığını ifade etti.

- İhraç da ediliyor

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse de kırmızıbiber üretiminden yaklaşık 7 bin kişinin geçimini sağladığını kaydetti.

Amanos Biber Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Köse ise fabrikalarında 300'den fazla mevsimlik işçinin istihdam edildiğini, ilçe ekonomisine katma değer sağladıklarını söyledi.

Ürettikleri pul biberi iç piyasanın yanı sıra ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'ya ihraç ettiklerini belirten Köse, "Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz." dedi.

İslahiye'deki kırmızıbiber hasadı, kasım ayına kadar sürüyor.

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acı ev ekonomisi İslahiye işçiler kadınlar katkı kırmızıbiber mevsimlik

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