Big Bang 2018 için son başvuru 31 Ağustos

İSTANBUL (AA) - Uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üç üniversite kuluçka merkezi arasında gösterilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek'e son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi.

İTÜ Çekirdek'ten yapılan açıklamaya göre, İTÜ ARI Teknokent’in bünyesinde bulunan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge yarışmasına dahil olmak için bu yılın son başvurularının 31 Ağustos'a kadar alınacağını duyurdu.

Teknolojik, yenilikçi girişimlere sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimler için en doğru adres olan İTÜ Çekirdek’e tüm teknoloji alanlarında ve sektörlerde başvuru yapılabiliyor.

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- Girişimcilere bir günde 17 milyon TL’yi aşan sermaye desteği

Kurulduğu günden bugüne kadar ülke genelinde bin 180 girişime ve 3 bin 345 girişimciye destek veren İTÜ Çekirdek’in 50 milyon TL’yi aşkın yatırım alan girişimlerinin toplam değerlemesi 455 milyon TL’yi geçiyor.