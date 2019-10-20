İSTANBUL (AA) - İTÜ ARI Teknokent tarafından, İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı'na girecek girişimleri belirlemek ve erken aşama girişimcileri ihtiyaç duydukları yatırıma ulaştırmak amacıyla düzenlenen "Big Bang Start-up Challenge"a sayılı günler kaldı.

İTÜ Çekirdek'ten yapılan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi 2'nci, dünyanın ise en iyi 3'üncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek'in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge" için geri sayım başladı.

28 Kasım'da Uniq İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte, bu yıl ilk kez Türkiye dışından da girişimciler sahneye çıkacak.

Açıklanan sermaye yatırımı ve hibeleriyle dünyanın en büyük girişimci yarışması olma özelliğini taşıyan etkinliğe, bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden yüzlerce girişim başvurdu. Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden ve Türkiye'de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek'te, 2019'da 600’den fazla girişim desteklendi.

Kurulduğu 2012 yılından beri 30 bini aşan başvuru alan, 2 bin 424 girişim ve 5 bin 432 girişimciyi destekleyen İTÜ Çekirdek ile girişimciler, 83 milyon TL'yi aşan yatırımla buluştu. Girişimcilerin toplam değerlemesi ise 956 milyon TL'yi aştı.