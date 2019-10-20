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"Big Bang Start-up Challenge"a sayılı günler kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

İTÜ ARI Teknokent tarafından, İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı'na girecek girişimleri belirlemek ve erken aşama girişimcileri ihtiyaç duydukları yatırıma ulaştırmak amacıyla düzenlenen "Big Bang Start-up Challenge" için geri sayım başladı - Açıklanan sermaye yatırımı ve hibeleriyle dünyanın en büyük girişimci yarışması olma özelliğini taşıyan etkinliğe, bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden yüzlerce girişim başvurdu - Başvuranlar arasında en iyi girişimler 28 Kasım'da Uniq İstanbul'da sahneye çıkacak - İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp: - "Geçen yıl Big Bang'de girişimcilere 21 milyon TL'yi aşan bir kaynak ulaştırmıştık. Yeni paydaşlarımız ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile bu yıl rakamsal olarak 21 milyon TL'nin çok daha üstüne çıkmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İTÜ ARI Teknokent tarafından, İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı'na girecek girişimleri belirlemek ve erken aşama girişimcileri ihtiyaç duydukları yatırıma ulaştırmak amacıyla düzenlenen "Big Bang Start-up Challenge"a sayılı günler kaldı.

İTÜ Çekirdek'ten yapılan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi 2'nci, dünyanın ise en iyi 3'üncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek'in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge" için geri sayım başladı.

28 Kasım'da Uniq İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte, bu yıl ilk kez Türkiye dışından da girişimciler sahneye çıkacak.

Açıklanan sermaye yatırımı ve hibeleriyle dünyanın en büyük girişimci yarışması olma özelliğini taşıyan etkinliğe, bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden yüzlerce girişim başvurdu. Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden ve Türkiye'de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek'te, 2019'da 600’den fazla girişim desteklendi.

Kurulduğu 2012 yılından beri 30 bini aşan başvuru alan, 2 bin 424 girişim ve 5 bin 432 girişimciyi destekleyen İTÜ Çekirdek ile girişimciler, 83 milyon TL'yi aşan yatırımla buluştu. Girişimcilerin toplam değerlemesi ise 956 milyon TL'yi aştı.

- "Scale-up'e odaklanarak girişimcileri kendilerini büyütecek yatırım ve desteklerle bir araya getireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, bu yıl Big Bang'de "scale-up" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, "2019, start-up kavramının yanı sıra scale-up kavramını da sıkça duyduğumuz bir yıl oluyor. Girişimleri sadece başlatmak değil, scale-up aşamasına getirerek hızlı bir şekilde büyütmek, tüm dünyada ve Türkiye'de giderek önem kazanıyor. İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Çekirdek olarak biz de scale-up kavramına odaklanarak girişimcileri kendilerini büyütecek yatırım ve desteklerle bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Big Bang’de girişimcilere 21 milyon TL'yi aşan bir kaynak ulaştırdıklarını bildiren Tunçalp, yeni paydaşları ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile bu yıl rakamsal olarak 21 milyon TL’nin çok daha üstüne çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tunçalp, "Big Bang’de yatırım ve hibe alan yabancı girişimler işlerini globalde büyütmek için bir ofislerini İstanbul'da, İTÜ ARI Teknokent’te açacak. Türkiye'nin dört bir yanından başvuran girişimciler ise İstanbul pazarına ve ihtiyaç duydukları teknik uzmanlığa İTÜ Çekirdek desteği ile ulaşarak bulundukları illerden ülke ve dünya pazarlarına doğru büyümelerine hızla devam edebilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ Çekirdek'in Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, EnerjiSA, Anadolu Efes, Agito, Allianz, Anadolu Sigorta, PETKİM, 3M ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin de aralarında bulunduğu 40'ı aşkın paydaşı bulunuyor. Merkez, Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak, yeni iş birliklerine olanak sunmak isteyen kurumsal şirket ve yatırımcıları İTÜ Çekirdek'e davet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Big Bang Start-up Challenge İTÜ ARI Teknokent

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