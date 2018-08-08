FİNANS

BİGG başvuruları TİM-TEB Girişim Evleri'nden yapılabiliyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

TİM-TEB Girişim Evleri'nde hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimciler, BiGG Programı'na başvurularını 10 Ağustos'a kadar yapabilecek

İSTANBUL (AA) - TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında 30 uygulayıcı kuruluştan biri olan Türk Ekonomi Bankası (TEB), TİM-TEB Girişim Evleri'nde hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin BiGG Programına başvurularını 10 Ağustos'a kadar almaya devam edecek.

TEB'in açıklamasına göre, banka, girişim bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TÜBİTAK'ın BiGG Programı kapsamında 2015'ten bu yana TİM-TEB Girişim Evleri'nde hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilere destek sağlayan ve uygulayıcı kuruluşlar arasında tek banka olan TEB, girişimcilerin programa başvurularını kabul etmeye devam ediyor.

Banka, 2015'te programın ilk döneminde desteklediği 15 girişimcinin 150'şer bin liralık hibelere ulaşmasını sağlarken, 2017'de toplam bin 400 başvuru aldı. Geçen yılın ilk döneminde TEB'in program kapsamında TÜBİTAK'a ilettiği 30 iş planından 16'sı destek almaya hak kazanırken, ikinci dönemde ilettiği 43 iş planından 24'ünün girişimcisine 150 bin liralık devlet desteği alma olanağı sağladı.

Geçen yıl BiGG kapsamında en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan ikinci kurum olan TEB, TİM-TEB Girişim Evleri'ndeki girişimcilerin toplamda 8 milyon 250 bin liralık hibeden yararlanmasına olanak verdi.

\

- "Program kapsamında girişimcilere destek veren tek bankayız"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, girişim bankacılığı ile beş yıldan bu yana girişimcilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için farklı programlar geliştirdiklerini ve Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Boz, "Desteğimizi sadece finansman ile sınırlamıyor, Ataşehir'de açtığımız TİM-TEB Girişim Evi'nde ve Türkiye'nin pek çok noktasında faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilere iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, müşteri bulunmasından yatırımcılara sunulmasına kadar her aşamada ücretsiz destek sunuyor; eğitim, danışmanlık ve mentorluk sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ekosistemin farklı alanlarında pek çok önemli partnerle ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Boz, iki yıldır TÜBİTAK'ın BiGG Programı'nda girişimcilere destek veren tek banka olarak yer almaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Boz, "Geçen yıl BiGG Programı kapsamında en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan ikinci kurum olma başarısını gösterdik. Bu başarıyla iki yıl daha uygulayıcı kuruluş olma hakkı elde ettik. Program kapsamında genç girişimcilerimize farklı teknolojik alanlarda dikey mentorluklara ek olarak, iş süreçlerine dair birçok konuda destek veriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştıTeknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı
6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

Bol kazançlı “Alışveriş Maratonu” başlıyor

Bol kazançlı “Alışveriş Maratonu” başlıyor

Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi

Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.