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Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Osmaneli ilçesine bağlı köylerde dolu, sağanak ve şiddetli rüzgar meyve bahçelerinde büyük hasara neden oldu.

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Cafer ELMAS/ OSMANELİ,(Bilecik),(DHA)- BİLECİK'in Osmaneli ilçesine bağlı köylerde dolu, sağanak ve şiddetli rüzgar meyve bahçelerinde büyük hasara neden oldu.
Dolu yağışı sonucunda Osmaneli'ne bağlı Beşevler, Gaziler, Boyunkaya, Çerkeşli, Benli, Bereket, Avdan, Sarıyazı, Yeşilcimen, Düzmeşe, Çiftlik Ağlan ve Adliye köylerindeki ekili araziler ile çoğunluğu şeftali olan meyve ağaçları zarar gördü. Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, ilgili kuruluşlar tarafından köylerde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Sebze ve meyve bahçeleri zarar gören köylüler de devletten hasarlarının karşılanmasını beklediklerini ifade ederek, "Meyve ağaçlarımız doludan zarar gördü. Şiddetli rüzgar bazı ağaçları kökünden söktü. Evlerimizin çatıları uçtu. Devletimize güveniyoruz. Allah'tan can kaybımız yok, buna şükrediyoruz" dedi.
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Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararıBilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararıBilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararıBilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

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