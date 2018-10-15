FİNANS

Bilecik'te ayva bereketi

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver: - "Ayvamız bol, dallar dolu. 12-15 bin ton arasında yıllık üretimimiz var. Fiyatlar 80 kuruş ila 1,2 lira arasında değişiyor"

BİLECİK (AA) - Ayva üretiminin önemli merkezlerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasat bereketli başladı.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, kış mevsiminin önemli ürünlerinden ayvada hasat heyecanının başladığını söyledi.

"Ayvamız bol, dallar dolu. 12-15 bin ton arasında yıllık üretimimiz var. Fiyatlar 80 kuruş ila 1,2 lira arasında değişiyor." diyen Ünver, giderlerin ise ağırlaştığını dile getirdi.

Ünver, çiftçilerin tarım ilaçlarının fiyatları konusunda destek beklediğini belirterek, "Ayva hasadında çiftçilerimiz 7'den 70'e çalışıyor. Hasadı yapıp meyveyi kasalara koyuyoruz, depoya veya soğuk hava deposuna gönderiyoruz. İleride daha iyi fiyattan yararlanmak için depolara konuluyor. Şu anda üretici büyük bir heyecan ve umutla işine başladı." ifadelerini kullandı.

Manisa'dan Osmaneli'ye ürün almak için gelen Alihan Geçici de fiyatların normal olduğunu belirterek, "Tüm masrafları, işçileri de eklersek bize 1,5 liraya mal oluyor. Soğuk hava deposu, kağıdı, ambalajı var. 2 lirayı bulduğu oluyor. Kesinlikle ihracat gerekiyor. Böyle olursa herkes para kazanır. Yine de ekmek kapımız. Bunu mecbur yapacağız." diye konuştu.

Batmanlı Diyadin Keleş de bin 600 kilometre yoldan sadece ekmek parası kazanmak için geldiklerini belirterek, "Yaklaşık 100 kişiyle geldik. Ayva, elma, incir olsun biz buraya çalışmaya geliyoruz. Bu insanlar mecbur olmasa bin 600 kilometre gelmezdi. Çoluk çocuğumuz var. Sabah 06.00'da başlıyoruz, akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayva hasat Osmaneli

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