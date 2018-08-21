Bilecik'te çiftçi hasattan memnun

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Söğüt ilçesinde yoğun sebze üretimi dolayısıyla ''Marmara'nın küçük Antalyası'' olarak adlandırılan Sakarya nehri havzasındaki köylerde hasadı yapılan domates ve salatalık, hem rekolte hem de fiyat açısından üreticisini memnun etti.

Söğüt ilçesinde 3 bin 60 dekar alanda yaz ve kış mevsiminde ağırlıklı olarak domates, salatalık, marul ve yeşil soğan yetiştiriliyor.

Örtü altı tarımla başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere sebze sevkiyatının yapıldığı bölgede, domates ve salatalık hasadı bütün hızıyla sürüyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örtü altı yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı Sakarya nehri havzasında yer alan Söğüt ilçesine bağlı Çaltı, Yakacık, Akçasu, Hamitabat, Geçitli ve Tuzaklı köylerinde 3 bin 60 dekarda yıl içerisinde 3 ürün alındığını söyledi.

Yoldaş, bu yıl 2 bin 300 dekarlık alanda 18 bin 400 ton domates üretildiğini ve 46 bin lira gelir elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti: