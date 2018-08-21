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Bilecik'te çiftçi hasattan memnun

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Sebze üretimi yoğun yapıldığı için "Marmara'nın küçük Antalyası" olarak adlandırılan Bilecik'in Söğüt ilçesinde yetiştirilen domates ve salatalık, hem rekolte hem de fiyat açısından üreticisinin yüzünü güldürdü - Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş: - "Rekolte yüksek, çiftçiler özellikle domates ve salatalık fiyatlarından oldukça memnun" - Yakacık Köyü Muhtarı Yıldırım: - "Yakacık-Akçasu köyünde yaklaşık bin dönüm alanda seracılık yapılıyor. Şu anda domates ve salatalık hasadı yapılıyor. Çiftçimiz fiyatlardan memnun"

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Söğüt ilçesinde yoğun sebze üretimi dolayısıyla ''Marmara'nın küçük Antalyası'' olarak adlandırılan Sakarya nehri havzasındaki köylerde hasadı yapılan domates ve salatalık, hem rekolte hem de fiyat açısından üreticisini memnun etti.

Söğüt ilçesinde 3 bin 60 dekar alanda yaz ve kış mevsiminde ağırlıklı olarak domates, salatalık, marul ve yeşil soğan yetiştiriliyor.

Örtü altı tarımla başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere sebze sevkiyatının yapıldığı bölgede, domates ve salatalık hasadı bütün hızıyla sürüyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örtü altı yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı Sakarya nehri havzasında yer alan Söğüt ilçesine bağlı Çaltı, Yakacık, Akçasu, Hamitabat, Geçitli ve Tuzaklı köylerinde 3 bin 60 dekarda yıl içerisinde 3 ürün alındığını söyledi.

Yoldaş, bu yıl 2 bin 300 dekarlık alanda 18 bin 400 ton domates üretildiğini ve 46 bin lira gelir elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

''Rekolte yüksek, çiftçiler özellikle domates ve salatalık fiyatlarından oldukça memnun. İlimizin iklim değişikliklerinden az da olsa etkilendiği dolayısıyla kontrollü üretim yapılması ve ürün deseninden değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Örtü altı üretimin yaygınlaşması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Ayrıca ilimizde 2018 yılında Söğüt ilçesinde 20 çiftçiye 50 dekar alanda örtü altı entegre mücadelesine dahil edildi. Örtü altı yetiştiriciliğinin en yoğun olduğu ilçede 600 tarım işçisi çalışıyor. Sakarya Nehri havzasındaki köylerde 3 bin 60 dekarda örtü altı alanı var. Bu üretimlerin 2 bin 300 dekarda domates, yaz döneminde 750 dekar ikinci üretimde 650 dekar olmak üzere bin 400 dekarda salatalık, 4 bin 650 dekarda marul ve 260 dekarda da yeşilsoğan yetiştiriciliği yapılıyor."

- ''Köyümüz, istihdam sağlıyor''

Yakacık köyü muhtarı Hüseyin Yıldırım da Sakarya nehri havzasının uzun bir bölgeyi kapsadığını ve burada binlerce dönüm seranın bulunduğuna dikkati çekti.

Domates ve salatalık seralarında çalışmak üzere köylere ağırlıklı Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan işçi geldiğini anlatan Yıldırım, ''Yakacık-Akçasu köyünde yaklaşık bin dönüm alanda seracılık yapılıyor. Şu anda domates ve salatalık hasadı yapılıyor. Çiftçimiz fiyatlardan memnun. Burada ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçileri çalışıyor. Gelen işçiler arasında üniversite öğrencileri de yer alıyor. Köyümüz bu anlamda istihdam sağlıyor.'' diye konuştu.

- Üreticiyi de mevsimlik işçiyi de doyuruyor

Üretici Rasim Aydın ise çocukluğundan beri seracılıkla uğraştığını ve 12-13 dönümlük serada domates ve salatalık yetiştirdiğini belirtti.

Aydın, serada çalışan işçilerin çoğunluğunun Şanlıurfa'dan geldiğine işaret ederek, "Kış sezonunda da roka, marul ve yeşilsoğan yapıyoruz. Bu sezon ürünlerimiz para yaptı. Geçtiğimiz yılların acısını çıkarttı. Geçimimizi seracılıktan sağlıyoruz. Köyden dışarı gitmedik, kendi işimizi yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan gelen 21 yaşındaki Nihat Bahar da askerden yeni döndüğünü ve ailesinin maddi sıkıntılarından dolayı burada çalıştığını dile getirerek, ''Maddi durumlardan dolayı çalışmak zorundayım. Sekiz kardeşiz, hepimiz tarım işçisi olarak çalışıyoruz.'' dedi.

İnhisar ilçesinde de 650 dekar alanda sebze üretimi yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik çiftçi hasat Söğüt

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