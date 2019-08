Bilecik'te karpuz hasadı başladı

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin önemli oranda karpuz ihtiyacını karşılayan Bilecik'te 13 bin dekarda ekilen karpuzların hasadına başlandı.

Sakarya Vadisi'nde bilinçli tarım uygulamalarıyla ekilen üründe bu yıl 70 bin ton rekolte beklenirken, hasadı yapılan karpuzların kilogramı toptan 40 kuruşa satılıyor.

Ağırlıklı olarak Bilecik merkez ve Osmaneli ilçesinde ekilen karpuzları almak için İstanbul'un yanı sıra çevre illerden alıcılar geliyor.

Mayıs ayında Osmaneli ilçesinin Medetli köyünde bir tarlada çiftçilerle karpuz fidelerini toprakla buluşturan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bu kez aynı tarlada hasat gerçekleştirdi.

Vali Şentürk, AA muhabirine, Osmaneli ilçesinde özellikle karpuz, kavun ve domatesin profesyonelce üretildiğini söyledi.

Toprakla uğraşmanın ve üretimin önemine değinen Şentürk, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin hakikaten ne kadar önemli iş yaptığını burada bir nebze yaşamış olduk. Bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum. Köylerimiz son derece çalışkan ve üretken. Her alanda çiftçimiz çalışkan ve Türkiye'nin her yerine buradan ürün gidiyor. Şu an hasadını yaptığımız karpuzların çoğu İstanbul, Trabzon, İzmir, Zonguldak ve Ankara olmak üzere ülkenin pek çok yerine gidiyor. Verdikleri emeğin karşılığını almalarını diliyorum."