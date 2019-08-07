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Bilecik'te karpuz hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Bilecik'te nisan-mayıs aylarında ekilen karpuzların hasadı başladı - Bilecik Valisi Bilal Şentürk: - "Şu an hasadını yaptığımız karpuzların çoğu İstanbul, Trabzon, İzmir, Zonguldak ve Ankara olmak üzere ülkenin pek çok yerine gidiyor" - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: - "Marmara Bölgesi'nde güzel bir üne sahibiz. Büyük marketler de karpuzumuzu tercih etmeye başladı"

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin önemli oranda karpuz ihtiyacını karşılayan Bilecik'te 13 bin dekarda ekilen karpuzların hasadına başlandı.

Sakarya Vadisi'nde bilinçli tarım uygulamalarıyla ekilen üründe bu yıl 70 bin ton rekolte beklenirken, hasadı yapılan karpuzların kilogramı toptan 40 kuruşa satılıyor.

Ağırlıklı olarak Bilecik merkez ve Osmaneli ilçesinde ekilen karpuzları almak için İstanbul'un yanı sıra çevre illerden alıcılar geliyor.

Mayıs ayında Osmaneli ilçesinin Medetli köyünde bir tarlada çiftçilerle karpuz fidelerini toprakla buluşturan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bu kez aynı tarlada hasat gerçekleştirdi.

Vali Şentürk, AA muhabirine, Osmaneli ilçesinde özellikle karpuz, kavun ve domatesin profesyonelce üretildiğini söyledi.

Toprakla uğraşmanın ve üretimin önemine değinen Şentürk, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin hakikaten ne kadar önemli iş yaptığını burada bir nebze yaşamış olduk. Bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum. Köylerimiz son derece çalışkan ve üretken. Her alanda çiftçimiz çalışkan ve Türkiye'nin her yerine buradan ürün gidiyor. Şu an hasadını yaptığımız karpuzların çoğu İstanbul, Trabzon, İzmir, Zonguldak ve Ankara olmak üzere ülkenin pek çok yerine gidiyor. Verdikleri emeğin karşılığını almalarını diliyorum."

- ''Marmara Bölgesi'nde güzel bir üne sahibiz"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de kentte tarımla ilgili belediye olarak yatırımlar yaptıklarını, hal ve karpuz pazarının geçen yıl hizmete girdiğini anımsattı.

Şahin, üretici ile alıcıyı bir araya getirdiklerini, çiftçiye katkı sağlayacak adımlar attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Osmaneli'ye ne kadar fazla alıcı getirirsek çiftçimizin iyi fiyatlarla malını satması mümkün olacak. Pazarın ve halin en büyük katkısı Osmaneli'ye ve çiftçiye oluyor. Amacımız hiçbir şekilde aracı olmadan alıcının üreticiyle bir araya gelmesi. Osmaneli topraklarından kaynaklanan özel bir konumu var karpuzumuzun. Diğer karpuzlara göre özellikle aroması ve damak lezzeti anlamında soğuk yendiğinde inanılmaz bir keyif veriyor. Marmara Bölgesi'nde güzel bir üne sahibiz. Büyük marketler de karpuzumuzu tercih etmeye başladı. İlerleyen dönemlerde farklı bir şekilde bu pazarı görebileceğiz.''

Karpuz üreticisi Naim Turan da uzun yıllardır karpuz üretimi yaptığını belirterek, "Yetiştirdiğimiz karpuzların tadı çok güzel. Bundan dolayı tercih ediliyor ve beğeniyle tüketiliyor." dedi.

Yaklaşık 20 yıldır Bilecik'ten karpuz alan tüccar Tezcan Yetim ise müşterilerinin Bilecik karpuzunu çok sevdiğini, her yıl aynı dönemde bölgeden ürün aldığını anlattı.

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