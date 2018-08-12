Bilecik'ten Fransa'ya 45 tır salyangoz ihracatı

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te "kara salyangozu dolması" üreten bir firma, üretiminin tamamını Fransa'ya ihraç ediyor.

Firmanın Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki fabrikasında işlenen salyangozlar, Bilecik Organize Sanayisi'nde kurulu 4 bin metrekare kapalı tesiste ise hem kabuk hem de et yönünden istenen özelliğe getirildikten sonra pişirme, kalibre etme, dolma ve tereyağlı salyangoz yapma işlemlerine tabi tutuluyor.

Fabrika Müdürü ve Su Ürünleri Mühendisi Yılmaz Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecik bölgesinde salyangozların kaliteli olmasından dolayı tesisin yaklaşık 29 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Akdeniz bölgesindeki turistik otellerden de talep aldıklarını belirten Akın, "Biz onların ihtiyaçlarını yeri geldiğinde karşılıyoruz. Ürünlerimizi bazı büyük marketlerde de bulmanız mümkün. İki kırsal kalkınma projesi gerçekleştirdik. 30 kadın çalışanımız varken kapasite artırımına giderek 60'a çıkardık. Devletimiz bu konuda gerçekten büyük yardımlarda bulundu bizlere. Şu anda 4 bin metrekare alanda 60 kadın ile çalışma kapasitemiz var. " diye konuştu.