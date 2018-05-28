FİNANS

Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'na ilgi var

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

Enuygun.com'un Seyahat Analisti Ekinay: - "Biletinizi uçuştan 3 saat öncesine kadar hiçbir koşul göstermeden iptal edebilmek ve ödediğiniz tutarın yüzde 90'ını geri alabilmek büyük rahatlık" - "Kullanıcılarımız da bu rahatlığı çok sevdi. Güvenceli satın alınan biletlere ilgi giderek artıyor"

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'na yolcuların büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada, özellikle ileri tarihli uçak bileti satın alanları düşündüren konuların başında herhangi bir nedenle seyahat edememe durumunda bilet ücretinin boşa gitmesi geldiğini, Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'nın hem tek yön hem de gidiş dönüş alınan biletlerde satın alınabildiği kaydedildi.

Uçakla seyahat edenlere kolaylık sağlayan Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'na yurt içi ve yurt dışı tüm rotalarda yararlanmak mümkün oluyor.

Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'nın önemli avantajlarından biri de sağlık sigortasını kapsaması. Bu sayede vize başvurusu sırasında kolaylık sağlıyor. Sigortanın ücreti ise bilet tutarı ve gidiş dönüş uçuşlarda seyahat süresi gibi kriterlere göre belirleniyor

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- "Enuygun.com üzerinden satın alınan sigortalı biletlerde bir önceki aya göre önemli bir artış var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com'un Seyahat Analisti Murat Ekinay, promosyonlu biletlerde de geçerli olan sigortayı erkekler kadınlardan daha fazla tercih ettiğini bildirdi.

Ekinay, uçuşa 3 saat kalana dek koşulsuz iptal ve iade olanağı sağlayan sigortaya özellikle son aylarda ilgi artarak devam ettiğini, site üzerinden güvenceli olarak satın alınan biletler iptal edildiğinde bilet tutarının yüzde 90'ı iade edildiğini ve iade işleminin ise 5 iş günü içinde tamamlandığını kaydetti.

Ekinay, 2018 Mart ayında Enuygun.com üzerinden satın alınan sigortalı biletlerde bir önceki aya göre önemli bir artış olduğunu belirtti.

Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'nın avantajlarına dikkat çeken Ekinay, "Biletinizi uçuştan 3 saat öncesine kadar hiçbir koşul göstermeden iptal edebilmek ve ödediğiniz tutarın yüzde 90'ını geri alabilmek büyük rahatlık. Kullanıcılarımız da bu rahatlığı çok sevdi. Güvenceli satın alınan biletlere ilgi giderek artıyor. Özellikle son bir ay içinde görülen artış bize bu alanda büyük bir ihtiyaç olduğunu da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ekinay, Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'nı tercih edenlerin yüzde 63'ü yani yarısından fazlası erkek olduğunu, erkeklerin kadınlara göre uçak bileti alımında güvenceyi daha fazla tercih ettiğini belirtti.

Ekinay, Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası daha çok biletini önceden satın alanlar tarafından tercih edildiğini kaydederek, "Biletini seyahatten bir hafta önce güvenceli olarak satın alanlar, uçuştan bir gün önce güvenceli alanlara göre iki kat daha fazla. Uçuştan bir ay önce bilet satın alanlarda ise fark 3 katına kadar çıkıyor. Hatta 2 ay öncesinde biletini satın alanlarda sigortanın tercih edilme oranının 1 gün önce sigortalı alanlara göre 4 kata kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu da bize Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'nın daha çok biletini önceden satın alanlar tarafından ilgi gördüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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