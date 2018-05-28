Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'na ilgi var

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'na yolcuların büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada, özellikle ileri tarihli uçak bileti satın alanları düşündüren konuların başında herhangi bir nedenle seyahat edememe durumunda bilet ücretinin boşa gitmesi geldiğini, Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'nın hem tek yön hem de gidiş dönüş alınan biletlerde satın alınabildiği kaydedildi.

Uçakla seyahat edenlere kolaylık sağlayan Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'na yurt içi ve yurt dışı tüm rotalarda yararlanmak mümkün oluyor.

Bilet İptal Güvenceli Seyahat Sigortası'nın önemli avantajlarından biri de sağlık sigortasını kapsaması. Bu sayede vize başvurusu sırasında kolaylık sağlıyor. Sigortanın ücreti ise bilet tutarı ve gidiş dönüş uçuşlarda seyahat süresi gibi kriterlere göre belirleniyor

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- "Enuygun.com üzerinden satın alınan sigortalı biletlerde bir önceki aya göre önemli bir artış var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com'un Seyahat Analisti Murat Ekinay, promosyonlu biletlerde de geçerli olan sigortayı erkekler kadınlardan daha fazla tercih ettiğini bildirdi.