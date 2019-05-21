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Biletall, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 44. şirketi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Biletall, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 44. şirketi oldu

KAYSERİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede Biletall, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 44. şirketi oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede cirosunu yüzde 361 artıran biletall.com, en hızlı büyüyen şirketler arasında 44'üncü sırada yer aldı.

Samsun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’ndaki ödül töreninde, biletall.com Üst Yöneticisi Yaşar Çelik'e ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu takdim etti.

Yaşar Çelik, TOBB tarafından açıklanan listeye göre 3 büyükşehir dışında 22 şehirden şirketin listeye girdiğini belirtti.

Bu şirketlerden birinin de 200 otobüs firması, 500 yerli ve yabancı hava yolu şirketi, feribot ile tren biletlerini tek potada buluşturan, 2006 yılında TÜBİTAK projesiyle kurulan biletall.com olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"İstikrarlı ve yüksek büyüme oranı ile yerli ve yabancı yatırımcının dikkatini çeken Biletall'ın, bu denli büyümesinde firmanın reklam yatırımlarının, sürekli gelişen altyapısı ile hizmetlerinin ve e-ticaretin yükselişi etkili. Burada bulunan tüm firmaların ülke ekonomisine büyük katkısı var. Listeye giren firmaların başarı hikayeleri girişimcilere örnek olacak nitelikte. Anadolu'dan aldığımız güç ile yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Başarımız bir kez daha tescillendi. Yurt içi ve yurt dışı seyahat noktalarını Kayseri'den birleştirmeye daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Ar-Ge faaliyetlerimiz ile sektörde ilkleri gerçekleştirerek, kullanıcılara kaliteli ve yenilikçi hizmetler sunuyoruz. 2019 yılında yüzde 55 büyüme hedefliyoruz."

Şirket, 2015 yılında "TOBB 100", bu yıl "Deloitte'den Fast 50" ödüllerine layık görülmüştü.

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