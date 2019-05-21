KAYSERİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede Biletall, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 44. şirketi oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede cirosunu yüzde 361 artıran biletall.com, en hızlı büyüyen şirketler arasında 44'üncü sırada yer aldı.

Samsun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’ndaki ödül töreninde, biletall.com Üst Yöneticisi Yaşar Çelik'e ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu takdim etti.

Yaşar Çelik, TOBB tarafından açıklanan listeye göre 3 büyükşehir dışında 22 şehirden şirketin listeye girdiğini belirtti.

Bu şirketlerden birinin de 200 otobüs firması, 500 yerli ve yabancı hava yolu şirketi, feribot ile tren biletlerini tek potada buluşturan, 2006 yılında TÜBİTAK projesiyle kurulan biletall.com olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti: