Bilfen Yayın Grubu bayileri ile Kıbrıs'ta buluştu

İSTANBUL (AA) - Bilfen Yayın Grubu'nun 8.Bayi Toplantısı Türkiye'nin dört bir yanından gelen 700'ü aşkın katılımcı ile Kıbrıs Concorde Luxury Resort Otel'de gerçekleştirildi. Bilfen Yayın Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018–2019 eğitim - öğretim dönemine ait, tamamen yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış, 300'ü aşkın yeni yayının tanıtıldığı toplantıda bayiler içerikleri güncellenmiş ve zenginleştirilmiş okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yayınları ile yayın grubuna ait yeni dijital platformlar hakkında detaylı bilgiler aldılar. Yeni müfredata uygun, devletin belirlediği tüm değerleri her yayınının içine entegre eden, Bilfen Yayın Grubu, 300ü aşkın yayını, 160 milyon formayı aşan ilk baskısı ile 18,5 milyon öğrenciye ulaşma hedefi ile yeni döneme hazır olduğunu bayileriyle paylaştı. Yayın yönetmenleri tarafından değişen müfredat ve yeni uygulama içeriklerinin paylaşıldığı toplantı kapsamında, yeni çıkan yayınları da yakından inceleyen bayiler, okullar açılmadan önce son hazırlıklarını tamamlama fırsatı buldu.

Bilfen Şirketler Grubu Başkan Vekili Fatih Öztürk ile Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona çok sayıda bayi katıldı. Toplantı kapsamında bayilere yeni satış kanallarından biri olan, kendini eğitim konusunda kanıtlamış dünya ülkelerinde bir öğretim metodu olarak kullanılan ve geleceğin en önemli eğitim materyali olarak geliştirilen, akıl yürütme, hızlı düşünme, görsel algılama ve yaratıcılık ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanılarak çözülebilen yeni ve zenginleştirilmiş kutu oyunları da tanıtıldı. Bilfen Yayın Grubu markalarından Bilfen Yayıncılık ve Netbil Yayıncılık'a ait yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış Fasikül Set, Netbil Net Öğrenme, Bilfen Depar Yeterlilik Paketleri gibi yeni ürünleri de inceleme fırsatı bulan bayiler, dijital platformların kullanımı hakkında da bilgiler aldılar. Digital platform içinde yer alan ve kitap içindeki etkinliklerin ve soruların cevaplarına anlık ulaşım sağlayan Akıllı Tahta Uygulaması, açık uçlu soruların çözümlerinin yer aldığı Dijital Kütüphane soruların cevaplarına anlık olarak ulaşılacak BİLQR Uygulaması, optikleri okutarak değerlendirme sonuçlarına en kısa sürede ulaşılacak Anlık Okuma Sistemi ile birlikte kitapların içinde yer alan soruların cevaplarına anlık olarak ulaşılabilecek NETQR Uygulaması, öğrencilerin işaretlediği optikleri okutarak değerlendirme sonuçlarına en kısa sürede ulaşabileceği Anlık Değerlendirme Sistemi ve soruların çözümlerini anlık olarak ulaşabilecek Çözümlü Video Uygulaması da toplantıda ilgi gördü.