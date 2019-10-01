Bilgi güvenliğinde üç temel ilke; gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik

İSTANBUL, (DHA) - Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Ortağı Ateş Sünbül, kişisel bilgilerin ifşa ve yok edilmesinin önüne geçmek için ‘gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik’ gibi üç temel ilkenin önemli olduğunu söyledi.

Günümüzde yapılan pek çok güvenlik saldırısının bilgi ifşasını hedeflediğini söyleyen Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Ortağı Ateş Sünbül, bilgi güvenliğini anlatarak, önlem alınmazsa oluşabilecek riskleri sıraladı. Sünbül, “Bazı saldırılarda hizmet dışı bırakmaya yöneliktir. Önem alınmadığı takdirde şirketlerin finansal kayıplar yaşaması da bilgi ifşası ve hizmet dışı bırakma durum için de çok olasıdır” dedi.

“YENİ TEKNOLOJİLER GÜVENLİK ZAFİYETİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR”

Şirketlerin, dijital deneyimini yalnızca müşterileri için değil, çalışanları veya etkileşimde bulundukları diğer kuruluşlar için de değiştirme konusunda baskı altında hissettiğini belirten Sünbül, “Bunu sağlamak için şirketlerin ulaşabileceği pek çok yeni teknoloji bulunuyor. Yapay Zeka (AI), Bulut Teknolojisi, Nesnelerin İnterneti (IOT), mobil, akıllı ajanlar / botlar, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, iş zekası çözümleri. Yeni teknolojilerin negatif bir sonucu olarak güvenlik zafiyetleri ve karmaşık yapılar sonucunda gözden kaçan teknik güvenlik kontrolleri karşımıza çıkıyor” diye konuştu.