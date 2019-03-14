Müslim SARIYAR / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE’nin önde gelen özel üniversitelerinden Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding’e satıldı.

ABD’li Laureate International Universitiesİ'nin sahibi olduğu Bilgi Üniversitesi'nin satışıyla ilgili görüşmlelerde, dün akşam son aşamaya gelindi. İlbak Holding ile 6 aydır süren görüşmelerde son imzaların Londra'da atıldığı öğrenildi Satış rakamına ilişkin henüz bilgi verilmezken, çoğunluk hissenin İlbak Holding’e geçtiği kaydedildi. Mustafa İlbak ve Murat İlbak’ın başında bulundukları holding, açık hava reklamcılığı alanında öne çıkıyor.

