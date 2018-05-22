"Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 116,9 milyar liraya çıktı"

İSTANBUL (AA) - Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, "Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk lirası bazında yüzde 18,2'lik büyüme ile 2017 yılında 116,9 milyar liralık hacme ulaştı." dedi. Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) düzenlediği toplantıda, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2017 Yılı Pazar Verileri" ve "Türkiye'de e-ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü" raporu, İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın telekonferansla katıldığı toplantı, Deloitte Türkiye'nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, TÜBİSAD e-ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca ve TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Deloitte Türkiye’nin Ortağı Yaveroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörde geçen yıl hem TL hem de dolar bazında beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleştiğini, diğer ülkelerle kıyaslandığında özellikle hizmet sektörünün henüz arzu edildiği kadar gelişmediğini söyledi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğünün Türk lirası bazında yüzde 18,2'lik büyüme ile 2017 yılında 116,9 milyar liralık hacme ulaştığını belirten Yaveroğlu, şunları kaydetti: "Sektörün 2012 yılından bu yana büyümesi yıllık ortalama yüzde 15 olarak gerçekleşti ve bu süre boyunca sektör 2 katı boyuta ulaştı. Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri TL bazında yüzde 18,9'luk büyüme ile 41,3 milyar liraya, iletişim teknolojileri ise yüzde 17,8'lik büyüme ile 75,6 milyar liraya ulaştı. 2017 yılında 41,3 milyar liralık büyüklüğe ulaşan bilgi teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük ise bilgi teknolojileri donanım 16 milyar lira, bilgi teknolojileri yazılım 18,8 milyar lira, bilgi teknolojileri hizmet 6,4 milyar lira şeklinde gerçekleşti. Bilgi teknolojileri kategorisinde bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 29,1 ile hizmet kategorisinde gerçekleşti. Hizmet sektöründeki büyümeyi yüzde 20,5 ile yazılım, yüzde 13,8 ile donanım sektörleri takip etti."

- "İletişim teknolojileri sektörü 2017'de 75,6 milyar lira büyüklüğe sahip oldu" Tolga Yaveroğlu, iletişim teknolojileri sektörünün 2017 yılında 75,6 milyar lira büyüklüğe sahip olduğunu ifade ederek, "Alt kategorilerin dağılımında ise iletişim teknolojileri donanım 24,5 milyar lira, iletişim teknolojileri elektronik haberleşme 51,1 milyar lira oldu." dedi. Sektörün toplam ihracat rakamının dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 1,3 milyar dolara ulaştığını bildiren Yaveroğlu, toplam ihracatın 898 milyon dolarlık kısmının yazılımdan geldiğini söyledi. Yaveroğlu, devamla şunları kaydetti: "Yazılım ihracatı, geçen yıla oranla dolar bazında yüzde 13 büyüdü. Özellikle kurdaki artış ve ihracat odaklı politikaların da desteği ile sektörün ihracatı son 3 yılda dolar bazında iki katına çıktı. Rapora göre, en fazla ihracat yüzde 63 ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. 2017 yılında sektörün toplam istihdamı 128 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda karşılaştırılabilir büyüme olarak yüzde 5'lik bir artış kaydedildi.

Sektörün toplam istihdamının yüzde 69'u bilgi teknolojileri kategorisinde bulunuyor. Teknokentlerde büyüme sürdü. 2017 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 36,6 artarak 15,8 milyar liraya ulaştı. Bu verilerle teknokentlerde toplam sektör hacminin yüzde 14'ü oluşturuldu." - e-ticarette en fazla büyüyen kategori tatil-seyahat oldu "Türkiye'de e-ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü" raporu sonuçlarını açıklayan TÜBİSAD e-ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş da e-ticaret sektörünün büyüklüğünün 2017'de yüzde 37 büyüme ile 42,2 milyar liraya yükseldiğini, 2013-2017de sektörün ortalama yıllık büyüme hızının ise yüzde 32 olduğunu bildirdi. Türkiye'de son yıllarda e-ticaretin yanı sıra e-ticareti destekleyen diğer alanlarda da çok ciddi bir büyüme ve gelişme olduğunu ifade eden Ertaş, şöyle devam etti: "2017 sonunda bir önceki yıla göre e-ticaret pazar büyüklüğü yüzde 37 artarak 42 milyar liranın üzerine çıkmış durumda. Bu önemli rakama rağmen e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı ise yüzde 4,1 ile gelişmekte olan ülkelerin altında kalıyor. Bununla birlikte kullanıcı deneyiminde yapay zeka ve makine öğrenimi ile gelen yeni yaklaşımların itici gücü ve mobildeki kullanım artışın bunu destekleyen 4.5G/5G teknolojileri sayesinde hızlanan erişim ile büyümesini hızlandıracağını öngörüyoruz."

Verilen bilgiye göre, toplam pazarın 42,2 milyar liranın üzerine çıktığı e-ticaret sektöründe, yüzde 47'lik yıllık büyüme ile 14,8 milyar liraya çıkan tatil-seyahat en fazla büyüme gösteren kategori oldu. Sadece online perakende yüzde 31'lik büyüme ile 14,7 milyar liraya, çok kanallı online perakende yüzde 32 büyüme ile 8,2 milyar liraya, online bahis yüzde 39 büyüme ile 4,4 milyar liraya çıktı. - "Türkiye, dijital ekonomiye dönüşüm konusunda önemli adımlar attı" Toplantıya telekonferansla katılan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ise raporun önemine dikkati çekerek, TÜBİSAD ve paydaşlarına teşekkür etti. Sayan, bilgi ve iletişim sektörlerini geliştirmenin önümüzdeki yıllarda daha önemli hale geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye'nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir ülke olması için çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçmesi için '5G Türkiye Forumu'nu oluşturduk. 5G Türkiye Forumu'na operatörler, üreticiler ve sektörün tüm temsilcileri üye. Şunu çok açık bir biçimde söyleyebilirim ki, Türkiye 5G'yi, yerli ve milli imkanlarla kullanan ilk 10 ülke arasında olacak."