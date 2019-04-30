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Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 131,7 milyar TL'ye ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

TÜBİSAD'ın 2018 verilerine göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, TL bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15'lik büyüme ile 131,7 milyar TL'lik hacme ulaşırken, sektör ihracatı 4,9 milyar TL olarak gerçekleşti - 2018 yılında teknokentlerde yaratılan ciro, bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artarak 16 milyar TL'ye ulaştı - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Biz geleceği tasarlamak zorundayız. Bilgi teknolojilerinin altın çağını yaşadığı günümüzde, kalkınmış ve refah içinde ülke istiyorsak büyük pastadan daha büyük bir dilim almamız gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Bilişim Sanayicileri Derneğinin (TÜBİSAD) 2018 yılı "Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri"ne göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 15'lik büyüme ile 131,7 milyar TL'lik hacme ulaşırken, sektör ihracatı 4,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın video mesaj gönderdiği, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca ve TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, TÜBİSAD tarafından hazırlanan "2018 yılı Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri" açıklandı.

Sayan, görüntülü mesajında, sektörün sürekli yenilendiğini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin diğer sektörlerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, bilişimin Türkiye ekonomisi için öneminin her geçen gün arttığına işaret etti.

Bilişim sektörünün Sanayi 4.0'ı konuştuğu, savunma sanayinin insansız hava araçlarını kullandığı, yapay zekanın gündemi yoğun olarak meşgul ettiği bir dönemde, Türkiye'nin böyle bir sektörü ihmal etmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Bilhassa savunma sanayinde kullanılan yerli ve milli ürünler göğsümüzü kabartıyor. Şüphesiz ki yaşanan bu gelişmelerin temelinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin büyük ve göz ardı edilemez bir etkisi var. Bu temeller üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Sektörün ve iç talebin doğru yönlenmesine katkıda bulunuyoruz. Yerli ve milli teknolojilerin gelişmesinde, özel sektör ve kamunun gücünü bir araya getiriyoruz. Biz geleceği tasarlamak zorundayız. Bilgi teknolojilerinin altın çağını yaşadığı günümüzde, kalkınmış ve refah içinde ülke istiyorsak büyük pastadan daha büyük bir dilim almamız gerekiyor."

- "2018'de büyüme sürdü"

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca da toplantıda yaptığı konuşmada, çalışmanın her yıl daha da önemli bir hale geldiğini belirterek, 2018 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün TL bazında büyümesini sürdürdüğünü ve ekonomideki gelişmeyi yüksek teknolojili ürünlerin sağlayacağını vurguladı.

Karaca, şunları kaydetti:

"Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar verileri, 2018 yılı için yüzde 15'lik bir artışa işaret ediyor. Geçmiş yıllara oranla daha düşük olsa da Türkiye'deki diğer sanayilerle kıyaslandığında oldukça yüksek bir büyüme oranı... Ancak gönlümüzden geçen çok daha yüksek artışlar... Çünkü ülkemizin, hak ettiği ekonomik gelişmişlik seviyesine ancak bu şekilde çıkacağına inanıyoruz.

Sanayi üretiminde 2016'nın ocak ayından bu yana meydana gelen toplam artış yüzde 8,3'te kalırken, yüksek teknolojili sektörlerdeki büyüme yüzde 54 olmuş. Bu veriler, şimdiye kadar hep ileri sürdüğümüz, ekonomideki büyümeyi yüksek teknolojili sektörlerin sürükleyeceği tezimizi bir kez daha ispatlıyor."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni reform paketinde yer alan, "ihracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceliklendiren bir ekonominin tesis edileceğine" atıfta bulunan Karaca, hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından en öncelikli sektörün bilgi ve iletişim teknolojileri olduğunu vurguladı.

- Rapordan

Toplantı kapsamında, Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın, sektör verilerini açıkladı. TÜBİSAD'la beraber 6 yıldır gerçekleştirilen çalışmanın önemine dikkati çeken Günaydın, "Çalışmamızın kapsamındaki firma sayısı son 6 yılda 5 kattan fazla artarak 5 bin 405'e ulaştı. Bu yıl sonuçlar, TL bazında büyümeye işaret ederken, yazılım ve hizmet gibi katma değerli faaliyetlere odaklanmanın önemini de ortaya koymaktadır. Bu sayede sektördeki büyüme daha fazla ivme kazanabilecek ve özellikle ihracatta artış yakalanabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Verilere göre, bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplam sektör büyüklüğü TL bazında yüzde 15'lik büyüme ile 2018 yılında 131,7 milyar TL'lik hacme ulaştı.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan biri olan bilgi teknolojileri TL bazında yüzde 15,2'lik büyüme ile 2018 yılında 44,7 milyar TL'ye, iletişim teknolojileri de yüzde 14,9'luk büyüme ile 86,9 milyar TL'ye ulaştı.

İki sektörün alt kategorilerine bakıldığında, bilgi teknolojileri sektöründe donanım 17,1 milyar TL, yazılım 18,3 milyar TL, hizmet 9,4 milyar TL, iletişim teknolojileri sektöründe donanım 27,9 milyar TL, elektronik haberleşme 59 milyar TL büyüklüğe sahip oldu.

- Sektör hacminin yüzde 12'si teknokentlerde yaratıldı

Verilere göre, geçen yıl sektörün toplam istihdamı 139 bin kişiye ulaştı. Toplam istihdamda yüzde 4'lük artış kaydedilirken, istihdamın yüzde 76'sı bilgi teknolojileri kategorisinde bulunuyor.

2018 yılında teknokentlerde yaratılan ciro, bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artarak 16 milyar TL'ye ulaşırken, geçen yıl toplam sektör hacminin yüzde 12'si teknokentlerde yaratıldı.

Sektörün ihracat performansı, TL bazında yüzde 14'lük büyüme ile 4,916 milyar TL olarak gerçekleşti.

Rapora göre, şirket temsilcileri, gelecek 5 yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanları, "yapay zeka, bulut teknolojisi, analitik/büyük veri, Endüstri 4.0, siber güvenlik, gelişen teknolojiler (3D yazıcılar, sanal gerçeklik vesaire), blockchain, mevcut sistemlerin modernizasyonu" şeklinde sıraladı.

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bilgi ve iletişim teknolojileri TÜBİSAD Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan

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