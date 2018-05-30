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Bilgin Enerji, OMV Samsun Elektrik Üretim AŞ'yi satın alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Bilgin Enerji, OMV Samsun Elektrik Üretim AŞ'yi satın alıyor

Bilgin Enerji'nin, OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'yi satın almak üzere anlaştığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, satış sürecinin en geç 2018'in 4. çeyreğine kadar tamamlanmasının beklendiği ve anlaşmanın Rekabet Kurumu ve ilgili diğer kurumların onayından sonra devreye gireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin Enerji İcra Kurulu Başkanı Tolga Bilgin de santralin satın alınmasında ülke ekonomisinin gücüne ve geleceğine olan inançlarının etkili olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin en esnek ve verimli doğalgaz santrallerinden birine sahip bu şirketin satın alınması ile birlikte kurulu gücümüzü bin 760 megavata çıkartarak pazar payımızı artırmayı ve yenilenebilir enerji üretim portföyümüzü daha dengeli ve esnek bir hale getirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurulu kapasitesi yaklaşık 890 megavat olan OMV Samsun Elektrik Üretim AŞ doğalgaz kombine çevrim santrali 2013'te işletmeye alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilgin Enerji OMV Samsun Elektrik Üretim AŞ

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