FİNANS

Bilgisayar korsanları 41 milyon dolarlık bitcoin ele geçirdi

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini depolayan Binance Exchange'in, 41 milyon dolar değerindeki 7 bin bitcoini bilgisayar korsanlarınca çalındı

Üyeleri için Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini depolayan Binance Exchange'in 41 milyon dolar değerindeki 7 bin bitcoini bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, kripto para birimlerini depolayan Binance Exchange, bilgisayar korsanlarının sisteme girerek bir seferde 7 bin bitcoin aldığını açıklarken, olayın ardınan platformda para çekme işlemleri askıya alındı.

Bilgisayar korsanlarının saldırı için çeşitli teknikler kullandığını ve büyük miktarda bitcoin çekmeden önce bir dizi hesaba erişerek sabırlı bir şekilde beklediklerini anlatan şirket yetkilileri, "Bu zor durumda anlayışınız için yalvarıyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırı sonrası tüm para çekme işlemlerini durduran şirket, işlemlerin yeniden düzelmesinin gelecek haftaya kadar süreceğini duyurdu.

Binance Exchange Üst Yöneticisi Changpeng Zhao, internet üzerinden yapılan canlı yayında siber saldırıyla ilgili kendisine yöneltilen sorular üzerine, "Son 29 saattir uyumuyorum. Dürüst olmak gerekirse iyi hissetmiyorum. İyi bir gün değil." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Binance Exchange Bitcoin Changpeng Zhao Kripto Para

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