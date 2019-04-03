FİNANS

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

E-ticaret platformu Hepsiburada, 'Teknoloji Pazarında Dev İndirimler' kampanyası başlatacağını açıkladı.

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

İSTANBUL,(DHA) - E-ticaret platformu Hepsiburada, 'Teknoloji Pazarında Dev İndirimler' kampanyası başlatacağını açıkladı. Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak kampanya kapsamında bilgisayar ürünlerinde yüzde 40’a varan indirim yapılacağı bildirildi.

Kampanyada indirimin, seçili notebook, monitör, yazıcı, projeksiyon ve çevre birimlerinde geçerli olacağı ve seçili kulaklıklarda yüzde 15, notebook çantalarında ise yüzde 20 indirim yapılacağı aktarıldı.

"BİLGİSAYAR KATEGORİSİNE İLGİ YÜZDE 110 ARTTI"

Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamada müşterilerin alışveriş verilerinin incelendiği ve bilgisayar kategorisine olan ilginin geçen yıla göre yüzde 110 arttığı dile getirildi. Çalışmada öne çıkan veriler ise şöyle:

"Kablosuz mouse olan talebin ise geçen yıla göre yüzde 60 arttığını belirtildi. En çok alışveriş 25-35 yaş aralığı tarafından yapıldı. İl bazında ise en çok alışverişi İstanbul yaptı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya takip etti. Bilgisayar kategorisinde en çok talep gören ürün bluetooth kulaklıklar oldu. Aksesuarlarda, veri depolama, yazıcı, bilgisayarlar, bilgisayar bileşenleri, ağ/modem ve yazılım ürünleri de en çok tercih edilen ürünler arasında yerini aldı. Oyun konsolları kategorisinde ise en çok PlayStation 4 tercih edildi."

4 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak olan kampanya 5 Nisan Cuma günü 23.59’da sona erecek.

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyorBilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

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