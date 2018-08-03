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Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin yeni binası açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman: - "Gençlerimize BTM ile 'Al fikrini gel, fikrin iş yapsın' diyoruz. Gençlerimize İyi bir iş bulmanın değil, iyi bir iş kurmanın hedefini gösteriyoruz" - "BTM, girişimciyle yatırımcıyı, fikirle sermayeyi, hayalle tecrübeyi bir araya getiren büyük bir platforma dönüştü. Bir buçuk yıldan daha kısa bir sürede, 2 binden fazla yenilikçi iş fikri ve 3 bine yakın girişimci BTM'ye başvurdu"

İSTANBUL (AA) - Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, "Gençlerimize BTM ile 'Al fikrini gel, fikrin iş yapsın' diyoruz. Gençlerimize İyi bir iş bulmanın değil, iyi bir iş kurmanın hedefini gösteriyoruz." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından faaliyetleri desteklenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) Fulya'daki yeni binasının açılışı, İTO üyeleri, girişimciler ve yatırımcıların katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman, yenilik ve teknolojinin dönüşen dünyasında Türkiye'nin kararlı adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Son 16 yılda, Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Hasılada (GSYH) Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın 25 kat artış gösterdiğine dikkati çeken Salman, "Yeni fikirler ve ürünler hızla artıyor. 2000 yılında, Türkiye'de toplam 3 bin 214 patent başvurusu vardı. 2017'de bu rakam, 9 bine yaklaştı. Neredeyse üç kat artış var. Yerli otomobilden, yeni enerji kaynaklarına, milli savunma sistemlerinden, yerli uydu çalışmalarına kadar her alanda büyük bir varoluş mücadelesi içindeyiz. Biz de İTO olarak bu mücadelede en ön safta yer almaktan onur duyuyoruz. 'İcat çıkarma diyenlere' karşı gençlerimizin yanında durmayı bir görev biliyoruz. Gençlerimize BTM ile 'Al fikrini gel, fikrin iş yapsın' diyoruz. Gençlerimize İyi bir iş bulmanın değil, iyi bir iş kurmanın hedefini gösteriyoruz." diye konuştu.

Salman, ülkeler için girişimciliğe yatırım yapmanın bir tercih değil, bir zaruret olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelini güçlendirmek, küresel ölçekte ekonominin rekabet gücünü arttırmak amacıyla BTM'yi kurduklarını kaydetti.

BTM'de girişimcilerin ihtiyaç duyduğu hem fiziki hem de fikri ortamı hazırladıklarını dile getiren Salman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir fabrika gibi ham malzemeyi, yani fikri ve bilgiyi alıp, bunları piyasa için kullanılabilir hale dönüştürecek mekanizmayı oluşturduk. BTM, girişimcileri destekleyen çeşitli mekanizmalara ve programlara sahip olan çok fonksiyonlu bir girişimcilik merkezidir. '400 bin üyemiz var. O halde 400 bin melek yatırımcıya sahibiz' dedik. Hem finansman hem de tecrübe noktasında en yenilikçi fikirleri 400 bin üyemizle bir araya getirdik. Ne mutlu ki bu kısa süreçte BTM, girişimciyle yatırımcıyı, fikirle sermayeyi, hayalle tecrübeyi bir araya getiren büyük bir platforma dönüştü. Bir buçuk yıldan daha kısa bir sürede, 2 binden fazla yenilikçi iş fikri ve 3 bine yakın girişimci BTM'ye başvurdu. Yüzlerce girişimci; 7/24 ofis imkanından, eğitimlerden, seminerlerden, atölye çalışmalarından, 81 sektör komitemizin mentorluklerimizden faydalandı. Şimdi de faaliyetlerimize BTM'nin yeni şubesi olarak kurguladığımız BTM Fulya Yerleşkesinde, Eminönü'nde ki binamızdaki tadilat sebebiyle devam edeceğiz."

Salman, BTM vasıtasıyla destekledikleri girişimlerin içinden kendi şirketini kurarak ticarileşen, önemli tutarlarda yatırım alan girişimciler ve milyonlarca dolarlık yatırım alan patentler doğduğunu belirterek, girişimcilere verdikleri hizmetler sonucu elde edilen sonuçların Türkiye için gurur verici gelişmeler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine desteklerinin devam edeceklerini bildiren Salman, şunları kaydetti:

"Ticari hayatımıza verim katacak yenilikçi yazılımlar, patentler ve günlük hayatımızı kolaylaştıracak pek çok parlak fikir ticaret deryasına buradan açılacak. Şunu gayet iyi biliyoruz ki; geleceğin dünyasında ne doğal kaynaklar ne de geçmişin mirasıyla ayakta kalabilirsiniz. İnsanlığın önünde iki seçenek var; ya yeniliği üreteceksin ya da yeniliği üretenlerin peşinden gideceksin. Başka seçenek yok. Biz, gençlerimize, girişimcilerimize güveniyoruz. Onların fikirlerine, cesaretlerine ve enerjilerine inanıyoruz. Ne mutlu ki bugün burada çabalarımızın karşılığını buluyoruz."

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da BTM'nin bir start-up üniversitesi olduğunu belirterek, BTM bünyesinde mucitlere yönelik özel programlar düzenlediklerini bildirdi.

Üretilen değerlerin ekonomik anlam kazanması gerektiğini vurgulayan Elbaşı, "Biz bu değerin iktisadi tarafta bir iz düşümü olması gerekiyor. Biz bu karşılığın bulunduğu ölçüde mucidin başarılı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Açılış töreninin ardından BTM bünyesinde gerçekleştirilen "BTM Mucitler Sahnesi'nde" 6 girişimin tanıtımı gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi BTM İTO

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