Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin yeni binası açıldı

Son 16 yılda, Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Hasılada (GSYH) Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın 25 kat artış gösterdiğine dikkati çeken Salman, "Yeni fikirler ve ürünler hızla artıyor. 2000 yılında, Türkiye'de toplam 3 bin 214 patent başvurusu vardı. 2017'de bu rakam, 9 bine yaklaştı. Neredeyse üç kat artış var. Yerli otomobilden, yeni enerji kaynaklarına, milli savunma sistemlerinden, yerli uydu çalışmalarına kadar her alanda büyük bir varoluş mücadelesi içindeyiz. Biz de İTO olarak bu mücadelede en ön safta yer almaktan onur duyuyoruz. 'İcat çıkarma diyenlere' karşı gençlerimizin yanında durmayı bir görev biliyoruz. Gençlerimize BTM ile 'Al fikrini gel, fikrin iş yapsın' diyoruz. Gençlerimize İyi bir iş bulmanın değil, iyi bir iş kurmanın hedefini gösteriyoruz." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, "Gençlerimize BTM ile 'Al fikrini gel, fikrin iş yapsın' diyoruz. Gençlerimize İyi bir iş bulmanın değil, iyi bir iş kurmanın hedefini gösteriyoruz." dedi.

Salman, ülkeler için girişimciliğe yatırım yapmanın bir tercih değil, bir zaruret olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelini güçlendirmek, küresel ölçekte ekonominin rekabet gücünü arttırmak amacıyla BTM'yi kurduklarını kaydetti.

BTM'de girişimcilerin ihtiyaç duyduğu hem fiziki hem de fikri ortamı hazırladıklarını dile getiren Salman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir fabrika gibi ham malzemeyi, yani fikri ve bilgiyi alıp, bunları piyasa için kullanılabilir hale dönüştürecek mekanizmayı oluşturduk. BTM, girişimcileri destekleyen çeşitli mekanizmalara ve programlara sahip olan çok fonksiyonlu bir girişimcilik merkezidir. '400 bin üyemiz var. O halde 400 bin melek yatırımcıya sahibiz' dedik. Hem finansman hem de tecrübe noktasında en yenilikçi fikirleri 400 bin üyemizle bir araya getirdik. Ne mutlu ki bu kısa süreçte BTM, girişimciyle yatırımcıyı, fikirle sermayeyi, hayalle tecrübeyi bir araya getiren büyük bir platforma dönüştü. Bir buçuk yıldan daha kısa bir sürede, 2 binden fazla yenilikçi iş fikri ve 3 bine yakın girişimci BTM'ye başvurdu. Yüzlerce girişimci; 7/24 ofis imkanından, eğitimlerden, seminerlerden, atölye çalışmalarından, 81 sektör komitemizin mentorluklerimizden faydalandı. Şimdi de faaliyetlerimize BTM'nin yeni şubesi olarak kurguladığımız BTM Fulya Yerleşkesinde, Eminönü'nde ki binamızdaki tadilat sebebiyle devam edeceğiz."