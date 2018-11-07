"Bilim insanları ve sanayiciler bu yüzyılın 'cam çağı' olacağını belirtiyor"

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, cam ve kullanım alanlarının "her gün yeniden tanımladığına" dikkat çekerek, "Cam sektörünün sınırlarını sürekli genişletme çabasıyla çalışan bilim insanları ve sanayiciler bu yüzyılın 'cam çağı' olacağını belirtiyorlar" dedi.

Şişecam Topluluğu, dünya cam sektörünün önde gelen isimlerini bu yıl 33’üncüsünü düzenlediği Cam Sempozyumu’nda cam sektörünün geleceği ve yeni teknolojiler konuşuldu.

Kırman, cam dünyasını ve akademisyenlerini İstanbul’da buluşturan organizasyonun önemini belirtti ve şöyle devam etti:

“1985 yılında başlayan, kurum içi üretilen bilgiyi, güçlenen beceriyi ve yetkinlikleri paylaştığımız Şişecam Cam Sempozyumları son yıllarda bilim insanlarını, sanayicileri ve yöneticileri bir araya getiren cam sektörünün ülkemizdeki en önemli birlikteliğine dönüşmüştür.

"Bu yıl 33’ncüsü düzenlenen Şişecam Cam Sempozyumu’na ulusal ve uluslararası üniversite, araştırma kurumları ve şirketlerden artan ilgi ve bizleri onurlandıran katılımcı sayısı, bugüne kadar atılan adımların doğru yönde olduğunun güçlü göstergeleridir.

“Bilimsel ve teknolojik gelişmeler camı ve kullanım alanlarını her gün yeniden tanımlamaktadır. Camın girmediği hiçbir sektör kalmazken, günümüzde cama ve ürünlerine yüklenen fonksiyonlar ve kullanım alanları hepimizin hayal gücünü zorlayacak ölçekte ve hızla artmaktadır.

"Cam sektörünün sınırlarını sürekli genişletme çabasıyla çalışan bilim insanları ve sanayiciler bu yüzyılın 'cam çağı' olacağını belirtiyorlar."

Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik ise konuşmasında, Türkiye’de kurumsal Ar-Ge faaliyetleri yürüten ilk kurumlardan biri olduklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Bugün araştırma ve teknolojik geliştirme faaliyetlerimizi, 2014 yılında Gebze Çayırova’da kurulan ve 9 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olan Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi bünyesindeki 28 ayrı uzmanlık laboratuvarında sürdürmekteyiz.

“33’üncü Şişecam Cam Sempozyumu’na 525 cam sektörü profesyoneli kayıt yaptırdı.

"Açılış özel oturumu ile başlayan ve 6 paralel oturum ile süren sempozyumda yurt dışı ve yurt içinden toplam 14 davetli konuşmacı bilgi paylaşımında bulundu.

"Sempozyum kapsamında 78 sözlü ve iki poster olmak üzere toplam 80 bildiri sunuldu.” (Fotoğraflı)



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