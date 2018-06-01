Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye üzerinde ekonomi ve askeri olmak üzere iki operasyon düzenlendiğini belirterek, "Hükümetimizin yaptığı çalışmalar sonucunda dövizin belli bir dengeye geldiğini görüyoruz. İkinci olarak Münbiç'te yaşanan hadiseler. Burada bütün dünya Türkiye’nin davasının haklı olduğunu gördü. Bugün Münbiç’te Türkiye’nin çizgisine geldiler." dedi.

Özlü, Lalahan ilçesindeki sebze ve meyve pazarında düzenlenen iftar programında ülkenin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Türkiye üzerinde iki operasyon düzenlendiğini dile getiren Özlü, bunlardan birinin ekonomik darbe girişimi, diğerinin ise ülkenin güneyindeki askeri operasyon olduğunu ifade etti.

Döviz ve kur operasyonunda ekonominin ne kadar güçlü olduğunun görüldüğünü kaydeden Özlü, "Hükümetimizin yaptığı çalışmalar sonucunda dövizin belli bir dengeye geldiğini görüyoruz. İkinci olarak Münbiç’te yaşanan hadiseler. Burada bütün dünya Türkiye'nin davasının haklı olduğunu gördü. Bugün Münbiç’te Türkiye’nin çizgisine geldiler. Bu, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın büyük başarısıdır. Bugün dünden, gelecek bugünden daha iyi olacak." diye konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirtti.

Türk milletinin en büyük gücünün birlik ve beraberlikten kaynaklandığını anlatan Akgül, "Biz ne zaman bir ve beraber olursak, ne zaman kardeş olursak, bize diz çöktürmeye çalışanlar asla ve asla amaçlarına ulaşamazlar. Bunun en güzel örneğini bu millet 15 Temmuz'da yaşadı." ifadelerini kullandı.

