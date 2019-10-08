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"Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi" sanatseverlerle buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği iş birliğiyle Fuat Sezgin anısına Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi bugün açıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle Fuat Sezgin anısına Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi'nin açılışına MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran katıldı.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılına özel olarak hazırlanan sergi hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çini eserleri bugün MÜSİAD Genel Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hoca ve öğrencilerinin hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çini eserlerinden oluşan eserleri bilimi ilgilendiren konulardan esinlenerek hazırlandı. Astronomiden tıpa optikten sinemaya, geçmişin bilim insanlarıyla günümüz teknolojilerini bir araya getiren sanatçılar, Fuat Sezgin'in portresini de eserlerine yansıttı.

25 sanatçının eserlerinden oluşan sergi 1 Kasım'a kadar MÜSİAD Genel Merkezi'nde ziyaret edilebiliyor.

Sergide, Hüsrev Subaşı, Davut Bektaş, Betül Bilgin, Ali Toy, Latife A. Özel, Ayşe S. Aşlamacı, Nihal Aracı, S. Hilal Arpacıoğlu, Melike Kazaz, Sümeyye Saruhan, Yusuf Alp, Şükran S. Bayansar, Sümeyye Bayırsokak, Sibel Ç. Boncukçu, Selva Nur Çiçek, Barış Dolan, Aynur Koç, Büşra C. Küçük, M. Ali Özçelik, Şeniz Peker, Nilgün Tanyaş, Selda Taşdelen, Emin Tiryak, Nurten Türkdoğan, Esra Yavuz eserleri ile yer alıyor.

- "Türk- İslam kültürüne ait eserlerin özellikle genç nesillere aktarılmasını önemsiyoruz"

Serginin açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak Türk- İslam kültürüne ait eserlerin özellikle genç nesillere aktarılmasını ve yeni nesillerin popüler kültürün etkisinden çıkartılarak kendi medeniyet ve kültür havzamızdan çıkan sanat eserlerini benimsemesini oldukça önemsediklerini belirtti.

Kaan, MÜSİAD'ın geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yurt içi ve yurt dışında kültürel çalışmalara imza atmaya devam edeceğini kaydetti.

FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı ise "Sergi FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi hocaları, asistanları, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin Merhum Fuat Sezgin hocamızın anısına hazırladıkları eserlerden oluşuyor." açıklamasında bulundu.

Subaşı, Fuat Sezgin'in İslam Bilim tarihinde çığır açan bir hoca olduğunu söyledi.

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"Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi" Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

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